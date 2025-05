Odvetnik Nike Zorjan o izbrisanih videospotih: Škodo bomo morali sodno uveljavljati

V primeru izbrisanih videospotov pevke in glasbenice Nike Zorjan s platforme Youtube se je za Svet24 odzval odvetnik pevke Rok Šonc, ki je potrdil, da so ugovor že podali. Že v četrtek sta nam odgovorila avtorja skladb Zorjanove, Aleš (Raay) in Marjetka Vovk , ki sta pojasnila, da so bile pesmi s platforme Youtube izbrisane zaradi uveljavljanja avtorskih pravic.

Odvetnik pevke Nike Zorjan Rok Šonc je za Svet24 pojasnil, da so ugovor na izbris pesmi iz Youtuba že podali, prav tako so iz odvetniške pisarne odgovorili, da Zorjan o nameri podaje zahteve za umik ni bila predhodno obveščena.

"Kot pooblaščenci Nike Zorjan lahko potrdimo, da je spletna platforma Youtube začasno odstranila pretežni del videospotov naše stranke na njenem kanalu @nikazorjan na zahtevo Aleša Vovka in Marjetke Vovk, ki sta solastnika družbe Raaj produkcija d.o.o. Na navedeno družbo smo dne 29. 4. 2025 podali zahtevek, da prekliče vse neutemeljene prijave kršitve avtorskih pravic, saj ima naša stranka pravico do dohodkov iz trženja oziroma izkoriščanja ustvarjenih del tudi ob prenehanju pogodbe," je v imenu pevke Nike Zorjan za Svet24 pojasnil odvetnik Rok Šonc.

"Youtube je nekritično in formalistično sledil zahtevi prijaviteljev"

Kot je dodal, je njegova stranka že podala ugovor zoper prijavitelja na spletni platformi Youtube. "Menimo, da je Youtube nekritično in formalistično sledil zahtevi prijaviteljev, ki je povsem neutemeljena. Pri tem pa očitno ni upošteval slovenske zakonodaje – Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) – in sodne prakse slovenskih sodišč, ki videospote opredeljuje kot avdiovizualno delo (kratek film), pri katerem so po zakonu soavtorji različni ustvarjalci, in sicer na primer avtor priredbe, režiser, scenarist in drugi filmski ustvarjalci," je pojasnil odvetnik.

"Naša stranka, Nika Zorjan, je nesporno soavtorica začasno odstranjenih videospotov, nekatere od teh je celo sofinancirala iz lastnih sredstev, zaradi česar ni nobene pravne ali dejanske podlage, da bi se videospote začasno (po naši oceni samovoljno) odstranilo s spletne platforme brez njenega dovoljenja oziroma dovoljenja vseh soavtorjev, " je pojasnil odvetnik Nike Zorjan. Foto: Mediaspeed

Odvetnik pevke Zorjan je za portal Svet24 še odgovoril: "Naša stranka, Nika Zorjan, je nesporno soavtorica začasno odstranjenih videospotov, nekatere od teh je celo sofinancirala iz lastnih sredstev, zaradi česar ni nobene pravne ali dejanske podlage, da bi se videospote začasno (po naši oceni samovoljno) odstranilo s spletne platforme brez njenega dovoljenja oziroma dovoljenja vseh soavtorjev."

"Kdo je avtor besedila, je v resnici majhnega pomena"

"Ker gre za videospote, je vprašanje, kdo je morebiten avtor besedila (pri nekaterih je soavtorica besedila tudi naša stranka) ali glasbene kompozicije v glasbeni podlagi videospota, v resnici majhnega pomena, saj noben od soavtorjev avdiovizualnega dela (brez soglasja drugih) ne sme enostransko uveljavljati odstranitve že objavljenih videospotov (posebej ne na škodo drugih soavtorjev)," je še pojasnil odvetnik Šonc.

"Naši stranki nastaja tako materialna kot tudi nematerialna škoda"

Dodal je še, da je bil namen izdelave videospotov njihova javna objava in splošna dostopnost gledalcem, zato pričakujejo, "da bo Youtube (upoštevajoč slovensko zakonodajo in sodno prakso) v kratkem nazaj vzpostavil zakonito stanje in zavrnil neutemeljene zahtevke prijaviteljev. Ker pa zaradi neupravičene začasne odstranitve videospotov naši stranki nastaja tako materialna kot tudi nematerialna škoda, jo bomo morali tudi sodno uveljavljati", je bil še jasen odvetnik Nike Zorjan.

