Po izbrisu videospotov in pesmi s platforme YouTube ter sporu z nekdanjim glasbeno-managerskim duom Alešem Vovkom (Raayem) in Marjetko Vovk se je zdaj v zapisu na svojem Instagram profilu odzvala še Nika Zorjan. Kot je pojasnila, se je zgodilo nekaj, kar jo je globoko prizadelo in "to ne zaradi pravnih razlogov – ampak zaradi osebnih zamer".

"V zadnjih dneh se je zgodilo nekaj, kar me je globoko prizadelo – kot umetnico, kot človeka, kot žensko, ki je zadnjih 13 let s srcem gradila svojo glasbeno pot. Na YouTube in digitalnih platformah so bili brez mojega soglasja izbrisani moji videospoti in pesmi. Moje pesmi. Moj spomin. Moje delo. Moja zgodba. In to ne zaradi pravnih razlogov – ampak zaradi osebnih zamer," je svoj zapis začela Nika Zorjan.

"Osebi, ki sta bili dolga leta del mojega ustvarjanja, sta se odločili, da me kaznujeta"

"Ker sem se odločila oditi svojo pot, ker nisem več želela sprejemati pogojev in vrednot, ki jih nisem čutila kot svoje, sta se osebi, ki sta bili dolga leta del mojega ustvarjanja, odločili, da me kaznujeta. Da mi odvzameta vse, kar sem zgradila. Nisem popolna. Toda vem, kaj sem dala v to glasbo - svojo energijo, svojo ranljivost, svoj glas, svojo dušo. In vem tudi, da si nihče ne zasluži, da mu iz maščevanja odvzamejo identiteto in leta ustvarjanja. Ne želim spodbujati sovraštva. Ne želim napadati. A ne morem več molčati. To, kar se mi dogaja, ni prav – in bi lahko uničilo marsikoga, ki nima toliko notranje moči, kot sem je morala zbrati jaz v teh dneh," je zapisala pevka.

Zorjan: Vsega tega ni več. Ves trud je postal ničvreden.

Kot je dodala, je mnoge videospote izmed teh, ki so bili izbrisani, tudi sama sofinancirala, iskala ljudi, ki so v njih nastopali, preživela več dni in noči na snemanjih.

"Pri nekaterih pesmih sem tudi soavtor besedila in glasbe. Tudi moja družina mi je pomagala pri nastajanju teh pesmi. Celo pesmi, kjer je besedilo napisala moja sestra, ni več. In sedaj je vse to izginilo. Vsega tega ni več. Ves trud je postal ničvreden. Vso to delo mene in ljudi, ki so ustvarjali z menoj, se je spremenilo v prazno spletno stran, ki sporoča, da sta me osebi, s katerima sem skupaj ustvarjala 13 let, prijavili zaradi kršenja avtorskih pravic," je še zapisala Zorjan.

Skrušena pevka: Želim le ustvarjati. Želim peti. Želim dihati svojo glasbo.

"Če si z nekom skupaj ustvarjal, ni pošteno, ne človeško, da mu po tem, ko želi iti svojo pot, vzameš vse, kar je ustvaril, pa čeprav tako škodiš tudi sebi in ostalim, ki so sodelovali. Želim le ustvarjati. Želim peti. Želim dihati svojo glasbo in biti obkrožena z ljudmi, ki se jih ne bojim, z ljudmi, ki si želijo ustvarjati iz ljubezni, ne iz nadzora ali ega. Hvala vsem, ki mi stojite ob strani. Vaša sporočila mi dajejo moč. Zdaj še bolj kot kdajkoli verjamem, da se vse zgodi z razlogom – in da se vsak konec lahko rodi v nov začetek."

