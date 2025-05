Goran Šarac s pomenljivim zapisom o izbrisanih videospotih Nike Zorjan

Glasbenik in podjetnik Goran Šarac je v enem izmed komentarjev na Facebooku podal svoje mnenje glede dogajanja v zvezi z videospoti pevke Nike Zorjan, ki so bili izbrisani s platforme YouTube. Zahtevo za izbris sta zaradi avtorskih pravic podala avtorja oz. soavtorja večine njenih pesmi, Aleš (Raay) in Marjetka Vovk, ki sta tako kot Zorjan svoj pogled na položaj že delila z javnostjo.

Šarac: Izkušnje mi pravijo, da kvaliteten izvajalec vedno splava in se vrne

"Bom nekaj pojasnil: oglede (monetizira) 'kasira' lastnik posnetka oziroma založba, ne glede na to, na čigavem YouTube kanalu so (tokrat na Nikinem). V primeru razhoda je modro ravnanje založbe, da pusti posnetke gor, ker s tem služi. Če posnetek umakne oziroma blokira (to stori s claimom YT in poslanim dokazilom), pa pomeni da ravna 'kontra' biznisu, saj gre za emotivno ravnanje, ko želi izvajalca kaznovati in ga onemogočati. No, tu mi izkušnje kažejo, da kvaliteten izvajalec vedno splava in se vrne. Če ne s staro produkcijo, pa z novo," je na Facebooku dogajanje komentiral Goran Šarac.

Ob tem pa je namignil tudi na možnost, da gre za dogovorjeno afero "z namenom medijske pozornosti, ki je že zdaj zadosti velika". "Vseeno je to estrada in pomembno je, da se piše, pa tudi če ni dobro," je svoj zapis sklenil nekdanji partner pokojne pevke Simone Weiss.

