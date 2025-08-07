Spor se zaostruje: Rusija na zagovor poklicala italijanskega odpravnika poslov

Rusija je danes na zagovor poklicala italijanskega odpravnika poslov v Moskvi zaradi "protiruske kampanje" v italijanskih medijih. Gre za nadaljevanje diplomatskega spora, ki se je nazadnje zaostril konec julija z rusko uvrstitvijo italijanskega predsednika Sergia Mattarelle na seznam "rusofobov", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Italijanske oblasti so pretekli teden na pogovor poklicale ruskega veleposlanika v Rimu, potem ko je Moskva predsednika Mattarello, zunanjega ministra Antonia Tajanija in obrambnega ministra Guida Crosetta uvrstila na seznam zahodnih uradnikov, ki jih obtožuje sovražnega govora proti Rusiji.

V Rimu so seznam, objavljen na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva, obsodili in ga označili za provokacijo.

Odnosi med Rimom in Moskvo so se zaostrili

Odnosi med Rimom in Moskvo so se pred tem zaostrili, ker je vodstvo Kraljeve palače v Caserti pri Neaplju po ostrih kritikah nedavno odpovedalo koncert ruskega dirigenta Valerija Gergijeva, ki velja za tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ta bi moral nastopiti konec julija. Na ruskem veleposlaništvu so bili do odpovedi koncerta kritični.

Napeti odnosi so predvsem posledica dejstva, da je Italija odločna zagovornica Ukrajine v njenem boju proti ruski agresiji. V začetku julija je tudi gostila konferenco o povojni obnovi Ukrajine, na kateri je bilo za Kijev obljubljenih več kot deset milijard evrov pomoči.