SEMPL 2025: zvezdniški pridih, navdih in moč podrobnosti

Pridružite se najbolj navdihujočemu dogodku leta – medijski konferenci SEMPL 2025 , na kateri se bodo 27. in 28. novembra v Grand Hotelu Bernardin zbrali vodilni ustvarjalci, vizionarji in misleci s področja medijev, marketinga in komunikacij. Letošnja tema Priložnosti se skrivajo v podrobnostih bo raziskovala, kako natančnost, občutek za nianse in razumevanje drobnih razlik ustvarjajo preboje, ki premikajo meje kreativnosti in poslovnega uspeha.

Zvezdniški pridih in močna sporočila

Oder konference SEMPL bosta letos med drugim zavzela Damon Baker in Tamlyn Wright, ustvarjalca, ki dokazujeta, da prav pozornost do detajlov gradi svetovne zgodbe.

Foto: Damon Baker; Sempl Baker, mednarodno priznani fotograf, znan po intimnih portretih zvezd, kot so Celine Dion, Taylor Swift, Damiano David, Sydney Sweeney, Nicole Kidman in tudi Joker Out, briše meje med glamurjem in ranljivostjo ter odpira vprašanja o pristnosti v dobi družbenih medijev.

Tamlyn Wright, cenjena kreativna producentka in scenografka, pa s svojo vizualno natančnostjo ustvarja nepozabne spektakle – od podelitev oskarjev in grammyjev do turnej zvezdnikov, kot so Taylor Swift, Miley Cyrus, Katy Perry, Jonas Brothers in Selena Gomez. Njeno delo razkriva, kako detajli gradijo vizualne zgodbe, ki se vtisnejo v kolektivni spomin.

Foto: Tamlyn Wright, Sempl

Govorci, ki razmišljajo drugače

Med letošnjimi govorci sta tudi Artur Mosiak, vodja za razvoj strateških partnerstev pri Googlu, in Karmen Krumpestar, vodja Googlovega programa ASR za Slovenijo pri Admixer Media, ki bosta odkrila, kako umetna inteligenca v Google Ads spreminja pridobivanje in pretvorbo strank ter zakaj se vse začne s kakovostnimi podatki.

Foto: Artur Mosiak, Sempl Foto: Karmen Krumpestar, Sempl

Dunja Ivana Ballon, direktorica Hrvaške oglaševalske zbornice (HURA), in Marjan Novak, založnik revije Marketing Magazin, bosta odprla razpravo o trenutnih izzivih in priložnostih v regionalni oglaševalski industriji.

Foto: Dunja Ivana Ballon, Sempl

Foto: Marjan Novak, Sempl

Navdihujoč pogovor med Petro Kovič, urednico Sveta kapitala pri Delu, in podjetnikom Smiljanom Morijem bo razkril, kako lahko pozornost do podrobnosti, osebna disciplina in pogum vodijo do poslovnega preboja.

Foto: Petra Kovič, Sempl

Foto: Smiljan Mori, Sempl

S filozofskim pogledom bo konferenco obogatila Renata Salecl, ena najuglednejših slovenskih mislečih intelektualk, ki bo spregovorila o jezi, zavisti in ljubosumju ter o tem, kako te nevidne podrobnosti oblikujejo naše odnose in družbo.

Trije odri, ena ideja: moč detajlov

Letos bo dogajanje potekalo na treh odrih:

Inspiration Stage , namenjen bo osrednjim govornikom,

, namenjen bo osrednjim govornikom, Media Pulse Hub , ki v sodelovanju z akademijo IAB Slovenija prinaša strokovne vsebine s področja digitalnega oglaševanja in medijskih strategij, ter

, ki v sodelovanju z akademijo IAB Slovenija prinaša strokovne vsebine s področja digitalnega oglaševanja in medijskih strategij, ter Mind Space, kjer bodo potekale poglobljene delavnice, navdihujoči pogovori in interaktivni formati o osebni rasti ter inovacijah.

Ob bogatem programu SEMPL prinaša tudi neprecenljive priložnosti za mreženje, izmenjavo znanja in navdih. Vrhunec dogodka bo podelitev nagrad sempler, ki že tradicionalno nagrajujejo najbolj inovativne in učinkovite medijske kampanje v regiji. Letos bo žirijo vodila Iva Đurković, izvršna direktorica agencije Luna\TBWA Srbija ter nekdanja programska direktorica B92, RTL in Emotion Production.

Portorož bo konec novembra znova kraj, kjer se srečata kreativnost in vizija. Rezervirajte si mesto na konferenci SEMPL 2025 in odkrijte, kako lahko podrobnosti vodijo do velikih priložnosti. Celoten program in vstopnice so na voljo na uradni spletni strani konference.

Naročnik oglasnega sporočila je SEMPL.