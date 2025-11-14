Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
14. 11. 2025,
10.23

Osveženo pred

20 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
noad Smiljan Mori Marjana Novak Sempl PR članek

Petek, 14. 11. 2025, 10.23

20 minut

SEMPL 2025: zvezdniški pridih, navdih in moč podrobnosti

Oglasno sporočilo

Pridružite se najbolj navdihujočemu dogodku leta – medijski konferenci SEMPL 2025, na kateri se bodo 27. in 28. novembra v Grand Hotelu Bernardin zbrali vodilni ustvarjalci, vizionarji in misleci s področja medijev, marketinga in komunikacij. Letošnja tema Priložnosti se skrivajo v podrobnostih bo raziskovala, kako natančnost, občutek za nianse in razumevanje drobnih razlik ustvarjajo preboje, ki premikajo meje kreativnosti in poslovnega uspeha.

Zvezdniški pridih in močna sporočila

Oder konference SEMPL bosta letos med drugim zavzela Damon Baker in Tamlyn Wright, ustvarjalca, ki dokazujeta, da prav pozornost do detajlov gradi svetovne zgodbe.

Damon Baker | Foto: Damon Baker; Sempl Foto: Damon Baker; Sempl Baker, mednarodno priznani fotograf, znan po intimnih portretih zvezd, kot so Celine Dion, Taylor Swift, Damiano David, Sydney Sweeney, Nicole Kidman in tudi Joker Out, briše meje med glamurjem in ranljivostjo ter odpira vprašanja o pristnosti v dobi družbenih medijev.

Tamlyn Wright, cenjena kreativna producentka in scenografka, pa s svojo vizualno natančnostjo ustvarja nepozabne spektakle – od podelitev oskarjev in grammyjev do turnej zvezdnikov, kot so Taylor Swift, Miley Cyrus, Katy Perry, Jonas Brothers in Selena Gomez. Njeno delo razkriva, kako detajli gradijo vizualne zgodbe, ki se vtisnejo v kolektivni spomin. 

Tamlyn Wright | Foto: Tamlyn Wright, Sempl Foto: Tamlyn Wright, Sempl

Govorci, ki razmišljajo drugače

Med letošnjimi govorci sta tudi Artur Mosiak, vodja za razvoj strateških partnerstev pri Googlu, in Karmen Krumpestar, vodja Googlovega programa ASR za Slovenijo pri Admixer Media, ki bosta odkrila, kako umetna inteligenca v Google Ads spreminja pridobivanje in pretvorbo strank ter zakaj se vse začne s kakovostnimi podatki.

Artur Mosiak | Foto: Artur Mosiak, Sempl Foto: Artur Mosiak, Sempl Karmen Krumpestar | Foto: Karmen Krumpestar, Sempl Foto: Karmen Krumpestar, Sempl

Dunja Ivana Ballon, direktorica Hrvaške oglaševalske zbornice (HURA), in Marjan Novak, založnik revije Marketing Magazin, bosta odprla razpravo o trenutnih izzivih in priložnostih v regionalni oglaševalski industriji.

Dunja Ivana Ballon | Foto: Dunja Ivana Ballon, Sempl Foto: Dunja Ivana Ballon, Sempl

Marjan Novak | Foto: Marjan Novak, Sempl Foto: Marjan Novak, Sempl

Navdihujoč pogovor med Petro Kovič, urednico Sveta kapitala pri Delu, in podjetnikom Smiljanom Morijem bo razkril, kako lahko pozornost do podrobnosti, osebna disciplina in pogum vodijo do poslovnega preboja.

Petra Kovič | Foto: Petra Kovič, Sempl Foto: Petra Kovič, Sempl

Smilijan Mori | Foto: Smiljan Mori, Sempl Foto: Smiljan Mori, Sempl

S filozofskim pogledom bo konferenco obogatila Renata Salecl, ena najuglednejših slovenskih mislečih intelektualk, ki bo spregovorila o jezi, zavisti in ljubosumju ter o tem, kako te nevidne podrobnosti oblikujejo naše odnose in družbo.

Trije odri, ena ideja: moč detajlov

Letos bo dogajanje potekalo na treh odrih:

  • Inspiration Stage, namenjen bo osrednjim govornikom,
  • Media Pulse Hub, ki v sodelovanju z akademijo IAB Slovenija prinaša strokovne vsebine s področja digitalnega oglaševanja in medijskih strategij, ter
  • Mind Space, kjer bodo potekale poglobljene delavnice, navdihujoči pogovori in interaktivni formati o osebni rasti ter inovacijah.

Ob bogatem programu SEMPL prinaša tudi neprecenljive priložnosti za mreženje, izmenjavo znanja in navdih. Vrhunec dogodka bo podelitev nagrad sempler, ki že tradicionalno nagrajujejo najbolj inovativne in učinkovite medijske kampanje v regiji. Letos bo žirijo vodila Iva Đurković, izvršna direktorica agencije Luna\TBWA Srbija ter nekdanja programska direktorica B92, RTL in Emotion Production. SEMPL 2025 | Foto:

Portorož bo konec novembra znova kraj, kjer se srečata kreativnost in vizija. Rezervirajte si mesto na konferenci SEMPL 2025 in odkrijte, kako lahko podrobnosti vodijo do velikih priložnosti. Celoten program in vstopnice so na voljo na uradni spletni strani konference.

Naročnik oglasnega sporočila je SEMPL.

noad Smiljan Mori Marjana Novak Sempl PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.