Z ruskega veleposlaništva v Bosni in Hercegovini so se odzvali na odločitev Centralne volilne komisije BiH (CIK), ki je na včerajšnji seji odvzela mandat predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku. Med drugim so sporočili, da je za BiH "napočil trenutek resnice".

"Za Bosno in Hercegovino je napočil trenutek resnice. Ali bo dokazala, da je res pravna in demokratična država, ter zavrnila politično sodbo Miloradu Dodiku?" so po poročanju N1 ruski diplomati v BiH komentirali obsodbo vodje bosanskih Srbov Milorada Dodika.

Rusi trdijo, da je bil Dodik obsojen zaradi pritiskov Zahoda. "Se bo BiH uvrstila med države, kot so Moldavija, Romunija, Francija, Nemčija, Avstrija, ZDA – pravzaprav celotni združeni Zahod –, kjer se licemerno in arogantno uporabljajo organi pregona za uničevanje političnih nasprotnikov?" se sprašujejo v Rusiji, v državi, kjer opozicijski politiki, novinarji in kritiki režima padajo skozi okna, umirajo v zaporih in pijejo zastrupljene pijače.

Rusi tudi menijo, da si BiH "ne more privoščiti zgodovinske napake."

"Ali ste pozabili na sloves BiH kot 'evropskega sodčka smodnika', v slepi in besni želji, da z rokami drugih uničijo najbolj izrazito osebnost v državi, namesto da bi z njo končno začeli dialog o prihodnosti? Na kocki ni le mesto BiH v 'demokratični evropski družini', ki je pravzaprav leglo pajkov in kač. Na kocki je dejanski obstoj Bosne in Hercegovine kot enotne države," so poudarili pri ruskem veleposlaništvu in dodali:

"Zato morajo tisti, ki vplivajo na potek dogodkov, pomiriti razgrete glave in zavrniti tuje diktate, da ne bi postali podobni kijevski hunti, ki se je spremenila v orodje tuje volje. Treba je modro oceniti nastali položaj, upoštevati temeljna načela mednarodnega prava in zmanjšati napetosti."

Tudi opozorilo z elementi grožnje

"In če položaj uide izpod nadzora, bodo prav oni odgovorni za to. Zato ponovno izjavljamo, da je za BiH napočil trenutek resnice, kajti po tem lahko sledi točka brez vrnitve," so sklenili pri ruskem veleposlaništvu.

Spomnimo, CIK je Miloradu Dodiku včeraj odvzel mandat predsednika Republike Srbske na podlagi pravnomočne sodbe sodišča BiH, s katero je bil obsojen na eno leto zapora in šest let prepovedi političnega delovanja.