Pirc Musar z ožjim izborom kandidatov za mesta treh ustavnih sodnikov

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po zaključenem pozivu za zbiranje prijav možnih kandidatov za tri ustavne sodnike oblikovala ožji nabor kandidatov. Vanj je uvrstila Tamaro Kek, Barbaro Kresal, Marka Novaka, Marka Starmana in Tatjano Steinman.

Predsednica republike je ožji izbor kandidatov za tri prosta mesta sodnikov na ustavnem sodišču oblikovala po temeljiti preučitvi kandidatur, so danes sporočili iz predsedničinega urada. Ta je do roka za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri prosta mesta sodnikov ustavnega sodišča prejel 13 prijav, po izteku pa še tri.

Zatem so v uradu opravili pogovore s kandidati, s katerimi jih niso že v spomladanskem krogu, ko je tekel postopek za imenovanje dveh ustavnih sodnikov. Pogovorili so se tudi s kandidati, ki so svoje prijave poslali po izteku roka.

"Predsednica republike je po preučitvi prejetih kandidatur zadovoljna, ker gre za ugledne pravne strokovnjake na različnih pravnih področjih. To potrjujejo njihovi strokovni življenjepisi ter posamezniki in institucije, ki so med predlagatelji," so v današnjem sporočilu za javnost navedli v uradu. Kot so dodali, so vsem kandidatom predlagali tudi, naj zaprosijo za predstavitev v poslanskih skupinah.

Pirc Musar pa je v ožji izbor uvrstila pet kandidatov, o čemer je tudi obvestila poslanske skupine in jih zaprosila, naj razmislijo o njenem predlogu možnih kandidatov do posvetovanj, ki bodo v začetku decembra.

Posamezni kandidati z različnih področij prava

Tamara Kek deluje na področju davčnega in gospodarskega prava, Barbara Kresal delovnega prava in socialne varnosti, Marko Novak ustavnega prava, filozofije in teorije prava, Marko Starman varstva narave, okolja in prostora ter Tatjana Steinman na področju upravnega prava, so navedli v uradu.

Po njihovih pojasnilih predsedničin izbor tudi upošteva kriterije, ki jih je v preteklosti že večkrat izpostavila. Pirc Musar je kot kriterije, ki jih bo upoštevala pri izboru ustavnih sodnikov v preteklosti, navedla strokovnost, spolno zastopanost in svetovnonazorsko usmerjenost, pri čemer kot pomembno ocenjuje, da so ustavni sodniki pravno konservativni.

"Poleg tega izbor vključuje strokovnjakinje in strokovnjake s področij in poklicnih profilov, ki bi vsebinsko okrepila ustavno sodišče," so še poudarili v uradu.

Ustavni sodniki za izvolitev potrebujejo 46 poslanskih glasov. Novi ustavni sodniki bodo nadomestili trojico, ki se ji prihodnje leto izteče mandat. Ustavnima sodnikoma Mateju Accettu in Klemnu Jakliču mandat poteče 26. marca, Rajku Knezu pa 24. aprila.

V mandatu predsednice Pirc Musar sta bila doslej imenovana dva ustavna sodnika. Sodnica Nina Betetto je mandat nastopila 31. oktobra, Primož Gorkič pa 20. novembra.