Razveljavljena tudi omejitev nepremičninskih provizij pri poslih s fizičnimi osebami

Ustavno sodišče je s petimi glasovi proti štirim razveljavilo del zakona o nepremičninskem posredovanju v delu, ki omejuje višine provizij pri nepremičninskem posredovanju, ko gre za prodajo oz. oddajo enostanovanjske hiše ali stanovanja fizični osebi. Že leta 2023 je razveljavilo omejitev pri poslih s pravnimi osebami.

Razveljavljene so določbe petega člena, ki omejujejo provizijo za posredovanje pri poslih nakupa ali prodaje oz. pri najemnih poslih na štiri odstotke pogodbene cene ter določajo ničnost pogodbe, če je sklenjena v nasprotju s temi omejitvami.

Leta 2023 je ustavno sodišče razveljavilo določila za tiste posle, ki ne vključujejo fizičnih oseb, in v obravnavo sprejelo omejitev provizij pri poslih s fizičnimi osebami, odločitev pa napovedalo po prejemu mnenja Sodišča EU. To je v začetku letošnjega leta sklenilo, da pravo EU ne nasprotuje omejitvi višine provizije nepremičninske agencije na štiri odstotke od prodajne cene ali najemnine, ne sme biti pa takšen ukrep diskriminatoren in mora biti sorazmeren.

Omejitev provizij ni nujna za doseganje ciljev

Ustavno sodišče je presodilo, da je omejitev v neskladju s pravico nepremičninskih družb do svobodne gospodarske pobude.

Ob tehtanju, ali je bil poseg v to pravico nujen in sorazmeren za dosego ciljev – med katerimi so bili večja cenovna dostopnost stanovanj in večja preglednost cen –, je ugotovilo, da so ti cilji lahko ustavno dopustni, da pa ni izkazano, da je omejitev provizij nujna za doseganje teh ciljev, in torej ni pojasnjeno, zakaj niso uvedeni morebiti drugi ukrepi, ki bi dosegli iste cilje in bi manj posegli v svobodno gospodarsko pobudo.

Ker je ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost izpodbijane ureditve že zaradi neskladja s pravico do svobodne gospodarske pobude, drugih očitkov pobudnikov ustavne presoje ni ocenjevalo.

Ustavno sodišče je postopek za oceno ustavnosti začelo na pobudo družbe Aeon nepremičnine in drugih ter družbe Stan nepremičnine ter na zahtevo državnega sveta.

Danes objavljeno odločitev je sprejelo s petimi glasovi proti štirim: za razveljavitev ureditve so bili Rok Čeferin, Matej Accetto, Klemen Jaklič, Špelca Mežnar in Marko Šorli, proti pa Neža Kogovšek Šalamon, Katja Šugman Stubbs, Rajko Knez in Rok Svetlič.