"Nihče se ne pogovarja s teboj," je vrelo iz teniške igralke Belinde Bencic, ki je te besede zabrusila svoji nasprotnici Coco Gauff.

Belinda Bencic je med dvobojem izgubljala živce. Foto: Guliverimage

Na močnem teniškem turnirju v Pekingu sta se v osmini finala sprli Belinda Bencic in Coco Gauff. Gledalci niso videli samo vrhunske igre, ampak tudi nekaj nepričakovane teniške drame. Belindi Bencic je namreč prekipelo že v prvem nizu, kaj jo moti, pa je povedala tudi glavni sodnici. Švicarka je v sedmi igri Američanki odvzela servis in povedla s 4:3, pri tem pa so jo sprovocirali člani ekipe Coco Gauff.

Prestara sem za te igrice

"Ko je točka končana, nimam težav, vseeno mi je. Ampak ko se pripravljam na servis, jim ni treba navijati," se je pritoževala Belinda Bencic. Gauff, ki je sedela le nekaj metrov stran, se je poskušala vključiti v debato, a jo je Belinda hitro ustavila. "Nihče se ne pogovarja s tabo. Pogovarja se z mano, v redu? Tvoja ekipa navija. Prestara sem za te igrice, v redu?" ji je zabrusila 28-letna teniška igralka.

Zdi se, da sta bili v nadaljevanju obe igralki nekoliko raztreseni, a na koncu je več zbranosti pokazala Coco Gauff, trenutno tretja igralka sveta, ki je dvoboj dobila z izidom 4:6, 7:6 (4) in 6:2. Enaindvajsetletno teniško igralko v četrtfinalu čaka Nemka Eva Lys, trenutno 66. igralka sveta.

Igralki pred dvobojem Foto: Guliverimage

Kako združuje materinstvo in kariero?

Belinda Bencic je sicer lani postala mama in materinstvo opisala kot največjo srečo. Ob tem je zanjo velik izziv, kako najti ravnovesje med materinstvom in profesionalno teniško kariero. Veliko ji pomagajo partner in starši, ki med turnirjem skrbijo za hčerko. Navdihujejo jo tudi druge igralke, ki jim je uspelo združiti kariero in materinstvo. V zadnjem delu leta 2024 se je vrnila na WTA-turnejo, letos februarja 2025 pa v Abu Dabiju osvojila svojo prvo turnirsko zmago po vrnitvi. Očitno ji gre dobro, a kot pravi, ji ni več do provokativnih igric.

