Kako izbrati prava očala?

Naš način življenja se je v zadnjih letih močno spremenil in naš vsakdan poteka bistveno drugače, kot je potekal pred nekaj leti. V povprečju zdaj več časa preživimo pred zasloni, saj veliko stvari opravljamo prek spleta. Tem spremembam smo se prilagodili prav vsi, ušle jim niso niti starejše generacije. Z digitalizacijo pa se je postopoma povečala tudi potreba po primerni optični rešitvi za vsakodnevne naloge.

Foto: Rodenstock

Danes na trgu najdemo ogromno različnih očal in stekel. Pogosto si potrošniki pomagajo z ocenami in mnenji na spletu, a na področju optike je strokovno svetovanje še vedno nepogrešljivo; še posebej, ko je govora o progresivnih ali delovnih očalih.

Več kot samo očala za daljavo in bližino

Sodobna očala niso več omejena le na osnovne potrebe. Naša delovna okolja zahtevajo več: dolgotrajno delo za računalnikom, uporaba pametnih naprav in raznoliki hobiji vplivajo na to, da ena vrsta očal pogosto ni dovolj.

Tako kot za različne športe potrebujemo ustrezno opremo, tudi za delo in prosti čas potrebujemo očala, ki so prilagojena posameznikovim osebnim potrebam.

Progresivna očala: odlična univerzalna rešitev

Progresivna očala so danes izredno priljubljena rešitev, po kateri povprečno posežejo pri 50 letu starosti. Ta očala namreč omogočajo oster vid na vseh razdaljah: od daljave, prek srednjih razdalj do bližine. Današnja tehnologija izdelave, predvsem pri Rodenstocku, omogoča najboljšo možno uporabniško izkušnjo v smislu udobnega in ostrega vida, saj se stekla lahko prilagodijo tudi individualno glede na okvir kot tudi na kombinacijo objektivnih in subjektivnih meritev dioptrije.

To pomeni boljši vid in lažje privajanje na progresivna očala tudi pri prvi uporabi. K temu je pripomoglo tudi to, da so stranke postale bolj ozaveščene in ne odlašajo predolgo z naročilom delovnih ali progresivnih očal, kar olajša prilagajanje z začetno in navadno tudi nižjo dioptrijo.

Foto: Rodenstock

Delovna očala: rešitev za delo na blizu z daljšim vidnim poljem

Za tiste, ki se prvič srečajo z očali za bližino in za dolgotrajno delo za zaslonom, tudi kot dodatna očala ob progresivnih očalih, pa so včasih še bolj primerna delovna očala. Ta so prilagojena predvsem za bližino in srednje razdalje, zato so idealna za uporabo pri pisarniškem delu. Dober primer so stekla Ergo podjetja Rodenstock, ki izboljšajo držo glave, zmanjšujejo utrujenost in omogočajo bolj naravno gledanje; tudi pri kuhanju, ročnih delih in drugih aktivnostih. Pomembno je, da ta očala ne zvišujejo dioptrije za bližino, kar je pogosto težava pri klasičnih očalih za branje.

Zakaj je strokovno svetovanje ključno?

Daniela Miškić/Optika Vallis Foto: Optika Vallis Čeprav imamo na voljo ogromno informacij na spletu, pa nič ne more nadomestiti osebnega pogovora s strokovnjakom. Le tako lahko izberete očala, ki zares ustrezajo vašim očem, načinu življenja in delovnim navadam ter zagotavljajo jasen in oster vid, ter se seznanite z novostmi.

Ena novost pri Rodenstocku so sedaj nova Sensitive stekla, ki so prva korekcijska stekla na svetu, ki so prilagojena posameznikovi občutljivosti vida, saj nismo vsi enako dovzetni na spremembe. Vsak je že slišal, da se je potrebno privaditi na nova očala ali stekla, zdaj pa je ta čas privajanja možno skrajšati ali celo odpraviti. To je najpomembnejše za tiste z visoko občutljivostjo vida. Pri njih lahko tudi majhne spremembe, kot je npr. sprememba okvirja, povzročijo motnje vida in neudobje.

Zato v optiki Vallis ne gre le za izbiro okvirja, temveč za skrbno svetovanje, izmero in iskanje najboljše rešitve, kar vedno bolj ceni tudi vse več uporabnikov.

Avtorica besedila: Daniela Miškić, optometristka v Optiki Vallis