Britanski dramatik Tom Stoppard, ki je med drugim prejel oskarja za najboljši scenarij za film Zaljubljeni Shakespeare, je umrl v starosti 88 let, so v soboto potrdili njegovi agenti. Prejemnik več tonyjev, znan tudi po delih Rozenkranc in Gildenstern sta mrtva ter igri Arkadija, je umrl mirno na svojem domu v Dorsetu v Angliji, obkrožen z družino.

"Spominjali se ga bomo po njegovih delih, po njihovi briljantnosti in človečnosti ter po njegovi duhovitosti, spoštljivosti, velikodušnosti duha in globoki ljubezni do angleškega jezika," je o Tomu Stoppardu v izjavi zapisala njegova agencija United Agents.

Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla sta slavnega dramatika označila za "dragega prijatelja, ki je svojo nadarjenost kazal z lahkoto", je sporočila Buckinghamska palača. "S peresom se je lahko lotil katerekoli teme in to je tudi počel, pri čemer je svoje občinstvo izzival, ganil in navdihoval na podlagi lastne osebne zgodbe," so dodali.

Med tistimi, ki so se mu poklonili, je tudi Mick Jagger, pevec in soustanovitelj skupine Rolling Stones, ki je Stopparda označil za "velikana angleškega gledališča" ter prijatelja, ki ga bo vedno pogrešal.

V 60-letni karieri si je Stoppard prislužil več gledaliških nagrad tony in olivier, pa tudi zlati globus in oskar za scenarij iz leta 1998, ki sta ga napisal z Marcom Normanom za film Zaljubljeni Shakespeare, v katerem so igrali Gwyneth Paltrow, Judi Dench in Joseph Fiennes.

Prvega tonyja je prejel za dramo Rozenkranc in Gildenstern sta mrtva, zadnjega pred dvema letoma pa za gledališko igro Leopoldstadt, ki prikazuje, kako se judovska družina sooča z antisemitizmom in izgubo.

Stoppard, rojen na takratnem Češkoslovaškem, je bil med nacistično okupacijo prisiljen zapustiti domovino in se zateči v Veliko Britanijo. Po delu kot novinar in gledališki kritik je začel pisati igre za radio in televizijo.

Pokojna kraljica Elizabeta II. ga je leta 1997 povišala v viteza za zasluge v literaturi, leta 2017 pa je prejel nagrado Davida Cohena za literaturo. Leta 2000 ga je kraljica odlikovala tudi z redom za zasluge.