Del uradne dodatne opreme kitajskega proizvajalca Nio v Evropi bodo tudi slovenski adapterji. Dogovor je uspel Andreju Pečjaku in Metron Inštitutu.

Prihod električnih avtomobilov prinaša tudi drugačne pogoje za uspešnost slovenskih dobaviteljev. Elektrifikacija pomeni izzive, a tudi nove priložnosti. Andreja Pečjaka in Metron Inštitut, ki se je prek hčerinskih podjetij že razširil tudi v države kot sta Severna Irska in Nemčija, je sklenil zanimivo sodelovanje s kitajsko avtomobilsko znamko Nio.

Ta sodi med novejše, tehnično naprednejše in zato prestižneje znamke iz daljnega Vzhoda, ki je šele začela svoj preboj v Evropo. Pri tem pa se zavedajo, da evropsko poreklo pri zaupanju tukajšnjih kupcev veliko pomeni.

Metron podobne adapterje dobavlja tudi družbi Zero, ki proizvaja električne motocikle. Tam pa adapterje odkupijo oni in jih nato tudi prodajajo. Foto: Gregor Pavšič

Nio firefly je štiri metre dolg električni avtomobil. Foto: Nio

Vsak kupec njihovega novega evropskega modela firefly bo imel možnost nakupa dodatnega adapterja sistema V2L (vehicle to load), ki omogoča priključitev zunanjih porabnikov na baterijo avtomobila.

Kupec avtomobila bo ta adapter naročil neposredno pri Metronu in sicer pri nemški izpostavi. To omogoča višji dobiček pri prodaji adapterja, ker trgovec avtomobila ni posrednik, za Nio pa odpravlja skrbi z zalogo. Na adapterju ni Niov, temveč Metronov logotip.

Poreklo sestavnih delov je evropsko in pri celotnem nakupu adapterja je naposled kitajska le lična črna vrečka, v katero zapakirajo adapter.

Nio je v Evropo pripeljal štiri metre dolg avtomobil firefly. Ta ne sodi med najcenejše, saj ne gre za nizkocenovno znamko. V sosednji Avstriji je izhodišče za firefly pri 30 tisoč evrih. Cenejši je na Norveškem (okrog 23.700 evrov), kjer zanj ne veljajo višje uvozne carine Evropske unije. Avtomobil ima sicer baterijo tipa LFP in kapacitete 42 kilovatnih ur. Preboj v Evropo so sicer začeli prek Norveške, Nizozemske, Belgije in Avstrije, zdaj so se razširili na Dansko in v Grčijo. Na prodajni zemljevid se bo slej ko prej vpisala tudi Slovenija.

Evropa je sistem številnih različnih standardov vtičnic in vsaka mora ustrezati adapterju. Proizvajalec vtičnic je nemški. Foto: Gregor Pavšič

Pomembna je oblika, pa tudi temperaturni senzor

“Največ časa smo porabili z obliko. Ta mora biti priljudna, pa da dobro sede tako v moško kot žensko roko, in da je oblike, ki omogoča vgradnjo vtičnic različnih evropskih standardov. To je tudi ključno, da je adapter pripravljen za več trgov. Imamo tudi temperaturni senzor, ki ga drugi nimajo. Če se adapter pregreje, se izklopi,” je adapter predstavil Pečjak.

Pri Metronu so začeli adapter razvijati pred dvema letoma. Razvoj je trajal približno pol leta in zdaj je to že njihov drugi najbolje prodajani produkt. Za prilagoditev drugemu avtomobilu morajo prilagoditi elektroniko, oblika pa je lahko ista.

Tak adapter stane med 110 in 170 evri in torej ne sodi med dražje dele dodatne opreme. Marsikdo ga kupi in ga ima v avtomobilu, kjer nato čaka na pravo priložnost uporabe.

Prek sistema V2L lahko z električnim avtomobilom tudi polnimo drugega. Foto: Gregor Pavšič

Sistem V2L je pri električnih avtomobilih vse pogostejši, mora pa avtomobil imeti nekaj dražji dvosmerni polnilec. Že pred leti smo na enem izmed avtomobilov priključi opekač in si sredi parkirišča spekli malico, polnili smo tudi drug avtomobil, priključili delovno orodje in podobno. V2L omogoča veliko funkcij, na katere sprva niti ne pomislimo, z adapterjem v prtljažniku pa se nato možnosti uporabe hitro pojavijo.

Moč polnjenja je navadno od 2,5 do 3,5 kilovata. Navzgor izstopa Fordov električni poltovornjak F-150 lighting, ki omogoča polnjenje porabnikov z močjo celo do 11 kilovatov. Spredaj ima cel nabor vtičnic, saj gre za pravi delovni stroj.

Pogovori najprej z Xpengom, dogovor pa z Niom

Kako so se pri Metronu sploh povezali z Niom? Po besedah Pečjaka so se naprej dogovorjali za podobno sodelovanje z Xpengom. Ko pa so tam menjali evropsko vodstvo in operativce, so se tudi načrti postavili na izhodiščno točko. Del ekipe, ki je zapustila Xpeng, je začela sodelovati pri znamki Nio in ti so nato spet poklicali Metron.

Vse adapterje proizvajajo v Sloveniji in jih nato prepeljejo v Nemčijo. “Tam so na križišču logističnih poti. Če bi ga iz Slovenije poslali v tujino, bi bila cena pošiljanja okrog 15 evrov. V Nemčiji notranja pošiljka stane le dva do tri evre, v nobeno tujo evropsko državo pa ne več kot deset evrov. Pri pošiljanju v daljne vzhodne države pa je razlika v strošku med Slovenijo in Nemčijo tudi ena proti tri. Proizvodni stroški lahko vse podražijo za sedem do osem odstotkov,” pojasnjuje Pečjak.

Zanimivo je, da mora biti pri Niu cena adapterja enaka v vseh evropskih državah - ne glede na razlike v DDV, prav tako so cene enake v državah, ki niso v Evropski unije. Zaslužek torej ni pri vseh enak.