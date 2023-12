Spotkast z Andrejem Pečjakom: Nemec nas stiska, s Kitajcem bo lažje

Avtomobili so za Slovence še naprej nepogrešljiv del mobilnosti, prav v tem desetletju pa se resneje soočamo z vprašanji, kakšni bodo naši avtomobili prihodnosti in kaj čaka naše gospodarstvo, ki je v pomembnem delu vpeto v evropsko avtomobilsko industrijo. Andrej Pečjak je zanimiv sogovornik, ki o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti govori brez dlake na jeziku. Pogovarjali smo se o njegovih rekordno dolgih vožnjah, o dizlih in Tesli ter zakaj Kitajcev ne bi smeli gledati le kot grožnjo.

Avtomobilski svet se je znašel v objemu mnogih prelomnic. Čeprav prodajo avtomobilov poganjajo klasični avtomobili z bencinskim motorjem in bo letos po Sloveniji vozil kvečjemu odstotek električnih avtomobilov, so ti v prodaji novih avtomobilov v Evropi nedavno prvič prehiteli nekoč prevladujoče dizelske motorje. Teslin model y bo očitno postal najbolje prodajani avtomobil v Evropi. Ameriškemu avtomobilu se obeta prvo mesto celo v Nemčiji, kar se je zdelo še pred nekaj leti nepredstavljivo. Obenem se evropski proizvajalci bolj kot eden drugega bojijo novih kitajskih proizvajalcev, ki v vse večjem številu – resda trenutno še previdno in postopno – trkajo na evropska vrata.

Foto: Gregor Pavšič "Za nas bo težava kratkotrajna. Naredimo iz tega problema priložnost. Tudi Kitajci potrebujejo dobavitelje. Mi smo z našim Metron Inštitutom recimo dobavitelj ameriškega proizvajalca električnih motociklov Zero. Z Američani in Kitajci je bolje delati kot z Nemci. Ti so do nas naduti, stiskajo nas, nočejo nam pustiti zaslužka. Ko bo evropska avtoindustrija klecnila, bo na njeno mesto prišla druga. Bodo prišli Kitajci in bo z njimi lažje delati. Vmesno obdobje bo morda težje, toda tudi večja podjetja se bodo lahko prekvalificirala in dobila nova naročila. Nato bo spet steklo. Za državo, kot je Slovenija, ki izdeluje sestavne dele, bi bilo lahko celo bolje. Sem optimist,” je v pogovoru povedal Pečjak.

Foto: Metron inštitut

