Spotkast z Bernardom Purkartom: Prav vsak uporabnik želi v prvi vrsti zanesljiv telefon

V prvem Siolovem podkastu s področja informacijskih tehnologij smo gostili Bernarda Purkarta, ki že četrt stoletja gradi svojo poklicno pot na področju mobilnih telefonov, od tega skoraj 17 let na čelu oddelka mobilnih naprav v slovenski podružnici tehnološkega velikana Samsung. Z njim smo se pogovarjali o tem, kako naj si izberemo najprimernejši pametni telefon – vprašanju, ki je veliko bolj osebno, kot se zdi na prvi pogled, – in s tem tudi o drugih zdajšnjih in bodočih značilnostih, ki so pomembne, ko izbiramo svojega najprimernejšega digitalnega pomočnika, svetovalca in spremljevalca.

"Pred 25 leti je bil mobilni telefon naprava za komuniciranje, današnje naprave pa so bistveno več in so zamenjale kup drugih naprav," je Purkart pojasnil vedno večji značaj in vlogo mobilnih telefonov, ki so postali neločljiv del našega vsakdana, naši pomočniki, viri informacij in zabave ter najzvestejši digitalni spremljevalci.

Veliko (p)osebnosti in nekaj skupnih meril

Čeprav imajo različne skupine zelo različne zahteve in pričakovanja glede svojih mobilnih naprav, lahko vendarle najdemo nekaj skupnih imenovalcev, smo ugotovili v pogovoru ter izpostavili, katere so tiste lastnosti, ki imajo pri vseh uporabnikih odločilen pomen pri izbiri.

"Opažamo, da se življenjska doba aparatov povečuje," je v Spotkastu povedal Bernard Purkart in priznal, da proizvajalci s tem morda niso najbolj zadovoljni, vendar kvaliteta izdelkov narašča.

Beseda je tekla tudi o tem, kako lahko pametni telefoni poglobijo svojo vlogo osrednje naprave za informiranje in zabavo v domu, avtomobilu in drugih življenjskih okoliščinah, s čimer se bodo na različne načine še bolj približale širšemu razponu zdajšnjih in prihodnjih uporabnikov.

Izbiro narekuje tudi nezadržni tehnološki napredek

Slišali boste tudi o vlogi fotografije in umetne inteligence pri zagotavljanju in krepitvi uporabniške izkušnje, novih formatih, kot so pregibni telefoni, in drugih pomembnih dejavnikih pri izbiri najprimernejšega pametnega telefona – tudi tehnološkem napredku, ki prinaša nove funkcije in zmogljivosti.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts ...