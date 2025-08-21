Kot so sporočili na njegovih družbenih omrežjih, je Caprio pri 88. letih umrl po dolgotrajnem boju z rakom trebušne slinavke.

Upokojeni občinski sodnik v Rhode Islandu je postal znan, ko so njegovo sodniško delo začeli predvajati na televizijski oddaji Caught in Providence. Oddajo so začeli snemati leta 2000, Caprio pa je postal priljubljen zaradi svojega sočutja, ponižnosti in neomajne vere v dobroto ljudi. Znan je bil po tem, da je zavračal kazni ali izkazoval prijaznost, tudi ko je delil pravico.

"Spominjali se ga bomo ne le kot spoštovanega sodnika, temveč tudi kot predanega moža, očeta, dedka, pradedka in prijatelja. Njegova zapuščina živi naprej v neštetih dejanjih prijaznosti, ki jih je navdihnil," so ob slovesu zapisali na njegovem profilu na Facebooku.