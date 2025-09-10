Slovenijo bo danes zajelo izrazito poslabšanje vremena. Hidrolog Andrej Golob je v torkovi večerni oddaji Odmevi na TV Slovenija opozoril, da lahko danes zaradi zelo toplega Jadranskega morja in obilice vlage pričakujemo močne nalive, hudourniške poplave ter težave z odtokom vode. Posebej ogrožena so območja slovenske Istre, zahodne Slovenije in širše ljubljansko območje. "Najhujših dogodkov ne moremo izključiti, pa vendarle. Ni potrebna panika, pripravljenost pa vsekakor," poudarja Golob.

Poglejte si, kakšno vreme nas danes čaka

Nad severnim Sredozemljem se je razvilo ciklonsko območje, ki k nam z južnimi tokovi prinaša topel in vlažen zrak. Po besedah hidrologa Andreja Goloba, ki je bil gost v oddaji Odmevi na slovenski nacionalni televiziji, je Jadransko morje trenutno zelo toplo, kar pomeni, da je v zraku še več vlage. "To so pogoji, ob katerih so padavine nad našimi kraji še bolj intenzivne," je poudaril.

Kombinacija različnih poplavnih nevarnosti

Današnji dan ne prinaša zgolj klasičnega dežja, temveč nevarno kombinacijo različnih vrst poplav. Golob opozarja, da bodo ob najmočnejših nalivih v slovenski Istri in tudi drugod, kjer je gostejša urbanizacija, težave povzročali hudourniki in padavinska voda, ki se ne bo mogla sproti odvajati. "Posledično lahko zaliva kleti in nižje predele posameznih objektov," je dejal.

Hidrolog Andrej Golob opozarja na previdnost, a brez panike. Foto: Anže Malovrh/STA

Še večjo nevarnost pa predstavljajo hudourniške poplave manjših rek in potokov. "Takšen scenarij, kot smo ga videli prejšnji teden ob Dragonji, se lahko zgodi tudi danes," je opozoril hidrolog.

Kaj se dogaja ob morju?

Čeprav morje danes ne bo glavni povzročitelj težav, pa se lahko povišana gladina v kombinaciji z močnimi padavinami in rečnimi pretoki pokaže kot nevaren dejavnik. "Težave lahko nastanejo ob obalnem pasu in v mestih, kjer voda težje odteka," je dodal Golob.

Katere regije so najbolj ogrožene?

Opozorila so danes razglašena za jugozahod in obalo, za zahodni del Slovenije ter širše ljubljansko območje. Golob posebej izpostavlja Slovensko Istro in Vipavsko dolino. Previdnost pred hudourniškimi padavinami mora biti tudi v predalpskem svetu, spodnjem Posočju, porečju Idrijce, Sore in Gradaščice. Prav tako na širšem ljubljanskem področju. Čez dan se lahko padavine prožijo izven Kvarnerja na območje Ilirske Bistrice in Zasavja, še opozarja.

Arso izdal rdeče opozorilo za danes. Foto: ARSO Meteo

Opozorilo prebivalcem: pripravljenost namesto panike. Najhujših dogodkov ne morejo izključiti.

Golob ne izključuje najhujših dogodkov, a poudarja, da so opozorila namenjena pravočasni pripravi: "Najhujših dogodkov ne moremo izključiti, pa vendarle. Po eni strani je težko oziroma nemogoče napovedati točno lokacijo. Po drugi strani se lahko razmere hitro zaostrijo. V pol ure ali eni uri zelo močnih padavin lahko vodotoki zelo hitro narastejo in povzročijo težave, škodo. Pride lahko do ogrožanja prebivalcev. Zato so opozorila namenjena, da se ljudje pripravijo. Ni potrebna panika, pripravljenost pa vsekakor."

Danes bo zato zelo pomembno pozorno spremljati opozorila pristojnih služb.