Od najbolj čarobnega dne v letu nas loči le še teden dni in pol. Upanje, da bi po dolgih letih vendarle imeli bel božič, ostaja do zadnjega. Meteorolog Blaž Šter pravi, da belega božiča ne morejo obljubiti, napoveduje pa, da se bo v dneh pred božičem ohladilo, zato so verjetnosti za vsaj malo snega nekoliko večje. "Hladno bo dovolj, vprašanje pa je, ali bodo padavine ali bo samo območje visokega zračnega tlaka. Ta dva scenarija sta v igri," je dejal meteorolog.

"Ta teden drastičnih vremenskih sprememb ne bo. Trenutno smo še v območju visokega zračnega tlaka, po nižinah imamo precej megle," je tedensko vremensko napoved začel meteorolog Blaž Šter.

Danes bo po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije megla. Kot napoveduje Šter, se bo popoldne razkrojila povsod razen proti vzhodu države, saj je megla tam obsežnejša. Drugod bo precej jasno, le ob morju bo čez dan vse več nizke oblačnosti. Predvsem v višjih legah bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature v krajih z dolgotrajnejšo meglo bodo od 1 do 5, drugod od 5 do 9, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Meteorolog Blaž Šter Foto: STA

Prve padavine bodo v sredo

Jutri se bo začelo oblačiti, nadaljuje meteorolog. Nekaj sonca bo le v vzhodnih krajih. Po nekaterih nižinah bo še vztrajala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do 4, ob morju 6, najvišje dnevne v krajih z dolgotrajnejšo meglo od 1 do 5, drugod od 6 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

"Prve padavine nas čakajo v noči na sredo, ko bo od jugozahoda začelo deževati. Sreda bo tako oblačen dan z nekaj dežja," pojasni Šter. Deževalo bo predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji.

Konec tedna razmeroma toplo za ta čas

V četrtek bo ostalo precej oblačno, nekaj sonca bo v vzhodnih krajih. "Dnevi bodo znova suhi. V višinah bo pihal jugozahodnik, tako da bo razmeroma toplo za ta čas, zjutraj ne bo več zmrzovalo. Čez dan bodo temperature okoli deset stopinj Celzija, lahko tudi kaj več. V vzhodnih krajih pa bo spet kar nekaj megle," je še povedal Šter in sklenil: "Razmere bodo spremenljive, vendar brez padavin do konca tedna."

"Belega božiča ne moremo obljubiti"

Mnogi že nestrpno čakajo vremensko napoved za najbolj čaroben dan v letu, torej božič. Se nam znova obetata dež in sivina ali bomo po dolgih letih vendarle dočakali bel božič? Zadnji bel božič smo imeli leta 2007.

Mnogi nestrpno čakajo vremensko napoved za najbolj čaroben dan v letu. Foto: Metka Prezelj

"Vremenski vzorec nakazuje, da se bo vreme spremenilo. To pomeni, da bo v tistem tednu hladneje. Nad Sredozemljem oziroma zahodno Evropo bo ciklonsko območje, kar pomeni, da bodo možne padavine, vprašanje pa je, kje točno bodo nastajale te padavine. Sprva bo najverjetneje pretoplo za sneg po nižinah, potem pa se bo ohladilo in verjetnost za kakšno snežinko bo večja. Belega božiča ne moremo obljubiti, bodo pa temperature zagotovo primernejše letnemu času," je pojasnil Šter.

Srednjeročna napoved za božični dan namreč kaže, da bo zjutraj okoli ničle, čez dan pa do pet stopinj. "Verjetnosti za vsaj malo snega so tako v dneh pred božičem in po božiču nekoliko večje. Hladno bo dovolj, vprašanje pa je, ali bodo padavine ali bo samo območje visokega zračnega tlaka. Ta dva scenarija sta v igri," je dodal meteorolog.

Odjuge s padavinami tako za božični dan po napovedi meteorologa ni pričakovati, mraz je zagotovljen, upanje za sneg pa ostaja do zadnjega.