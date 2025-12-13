Ponoči in v nedeljo bo na Primorskem in v višjih legah precej jasno, po nižinah v notranjosti pa bo precej megle. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo se bo po nižinah v notranjosti nadaljevalo megleno ali oblačno vreme, na Primorskem ter v višjih legah pa bo pretežno jasno.

V ponedeljek se bo ob morju oblačnost povečala, drugod bo še precej jasno z meglo po nižinah.

V torek lahko na zahodu občasno rahlo dežuje

V torek bo pretežno oblačno, na zahodu bo občasno rahlo deževalo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Alpami in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkem vetru se nad nami v višinah zadržuje suh in dokaj topel zrak, pri tleh pa vztraja hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Precej jasno bo in dokaj toplo za ta čas. V Panonski nižini in v Celovški kotlini se bo marsikje večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost, je še zapisano na straneh Agencije RS za okolje.