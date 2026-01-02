Še kdo pomni zadnjo zmago Espanyola nad Barcelono?!

Po prostem božičnem tednu se na zelenice vračajo tudi nogometaši v Španiji. Vodilna ekipa la lige Barcelona, ki je na domačem prvenstvu neporažena zadnjih osem tekem, v soboto igra mestni derbi z Espanyolom. To sta trenutno edini dve ekipi v ligi, ki sta zmagali zadnjih pet tekem. Espanyol Barcelone v ligi ni premagal že vse od sezone 2008/2009.

Real Madrid za Barcelono zaostaja za štiri točke, potem ko je na zadnjih petih tekmah zmagal samo trikrat. V nedeljo gosti Betis. Ta je galaktike na zadnjem medsebojnem srečanju premagal z 2:1. Tretji Atletico Madrid za Katalonci zaostaja že nekaj več, devet točk. Po dveh porazih so Jan Oblak in soigralci zadnji dve tekmi spet dobili. V nedeljo gostujejo v San Sebastianu pri Real Sociedadu. Ta je brez zmage zadnje štiri tekme, na lestvici pa je šele na 16. mestu. Ko sta se ekipi pomerili maja, je Atletico zmagal s 4:0.

