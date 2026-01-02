Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Petek,
2. 1. 2026,
13.30

Špansko prvenstvo, 18. krog

Še kdo pomni zadnjo zmago Espanyola nad Barcelono?!

M. P.

Barcelona je proti Espanyolu v la ligi neporažena že 17 sezon.

Barcelona je proti Espanyolu v la ligi neporažena že 17 sezon.

Po prostem božičnem tednu se na zelenice vračajo tudi nogometaši v Španiji. Vodilna ekipa la lige Barcelona, ki je na domačem prvenstvu neporažena zadnjih osem tekem, v soboto igra mestni derbi z Espanyolom. To sta trenutno edini dve ekipi v ligi, ki sta zmagali zadnjih pet tekem. Espanyol Barcelone v ligi ni premagal že vse od sezone 2008/2009.

Real Madrid za Barcelono zaostaja za štiri točke, potem ko je na zadnjih petih tekmah zmagal samo trikrat. V nedeljo gosti Betis. Ta je galaktike na zadnjem medsebojnem srečanju premagal z 2:1. Tretji Atletico Madrid za Katalonci zaostaja že nekaj več, devet točk. Po dveh porazih so Jan Oblak in soigralci zadnji dve tekmi spet dobili. V nedeljo gostujejo v San Sebastianu pri Real Sociedadu. Ta je brez zmage zadnje štiri tekme, na lestvici pa je šele na 16. mestu. Ko sta se ekipi pomerili maja, je Atletico zmagal s 4:0.

Špansko prvenstvo, 18. krog:

Petek, 2. januar:

Sobota, 3. januar:

Nedelja, 4. januar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

18 – Mbappe (Real)
11 – Torres (Barcelona)
– Muriqi (Mallorca)
– Lewandowski (Barcelona)
– Alvarez (Atletico), Cucho Hernandez (Betis), Raphinha (Barcelona), Yamal (Barcelona)
– Budimir (Osasuna), Duro (Valencia), Eyong (Levante), Griezmann (Atletico), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Moleiro (Villarreal)
– Antony (Betis), Buchanan (Villarreal), Iglesias (Celta Vigo), Oyarzabal (Real Sociedad), Vinicius Jr. (Real)

