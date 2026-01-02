Petek, 2. 1. 2026, 13.30
Špansko prvenstvo, 18. krog
Še kdo pomni zadnjo zmago Espanyola nad Barcelono?!
Po prostem božičnem tednu se na zelenice vračajo tudi nogometaši v Španiji. Vodilna ekipa la lige Barcelona, ki je na domačem prvenstvu neporažena zadnjih osem tekem, v soboto igra mestni derbi z Espanyolom. To sta trenutno edini dve ekipi v ligi, ki sta zmagali zadnjih pet tekem. Espanyol Barcelone v ligi ni premagal že vse od sezone 2008/2009.
Real Madrid za Barcelono zaostaja za štiri točke, potem ko je na zadnjih petih tekmah zmagal samo trikrat. V nedeljo gosti Betis. Ta je galaktike na zadnjem medsebojnem srečanju premagal z 2:1. Tretji Atletico Madrid za Katalonci zaostaja že nekaj več, devet točk. Po dveh porazih so Jan Oblak in soigralci zadnji dve tekmi spet dobili. V nedeljo gostujejo v San Sebastianu pri Real Sociedadu. Ta je brez zmage zadnje štiri tekme, na lestvici pa je šele na 16. mestu. Ko sta se ekipi pomerili maja, je Atletico zmagal s 4:0.
Špansko prvenstvo, 18. krog:
Petek, 2. januar:
Sobota, 3. januar:
Nedelja, 4. januar:
Lestvica:
Najboljši strelci:
18 – Mbappe (Real)
11 – Torres (Barcelona)
9 – Muriqi (Mallorca)
8 – Lewandowski (Barcelona)
7 – Alvarez (Atletico), Cucho Hernandez (Betis), Raphinha (Barcelona), Yamal (Barcelona)
6 – Budimir (Osasuna), Duro (Valencia), Eyong (Levante), Griezmann (Atletico), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Moleiro (Villarreal)
5 – Antony (Betis), Buchanan (Villarreal), Iglesias (Celta Vigo), Oyarzabal (Real Sociedad), Vinicius Jr. (Real)