Milan znova skočil pred Napoli, Juventus se drži za glavo

Zadnji krog italijanskega prvenstva pred reprezentančnim premorom, ki bo na Apeninskem polotoku v znamenju poskusa italijanske izbrane vrste, da si v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 zagotovi vstopnico za mundial, se je začel na Sardiniji. Cagliari je gostil branilca naslova Napoli, in izgubil z 0:1, Udinese pa je bil z 2:0 boljši od Genoe. Milan je v soboto s 3:2 premagal Torino, Juventus pa se je s Sassuolom razšel z 1:1, potem ko je Manuel Locatelli v 86. minuti zgrešil strel z bele pike za zmago. Vodilni Inter se odpravlja na gostovanje v Firence, kjer Fiorentina potrebuje točka v boju za obstanek.

Milančani so proti Torinu povedli v 36. minuti prek Strahinje Pavlovića, a še v prvem polčasu je izid poravnal Giovanni Simeone. V drugem delu pa sta Adrien Rabiot v 54. in Yousouff Fofana v 55. minuti poskrbela za zmago, v 83. minuti je Nikola Vlašić z bele pike le še kozmetično popravil končni izid.

Juventus je gostil Sassuolo in igral 1:1. Torinska zasedba je prišla hitro do prednosti, ko je Kenan Yildiz zadel v 14. minuti, toda gosti so izenačili v 52. prek Andree Pinamontija. Domači so v želji po zmagi za zadnje minute vpoklicali dodatna napadalca Dušana Vlahovića in Areka Milika, slednji je za Juventus zaigral po skoraj dveh letih. Prav Vlahović je nato priigral enajstmetrovko za domačo ekipo, to pa je slabo izvedel Manuel Locatelli.

Juventus in Sassuolo sta se razšla z remijem. Foto: Reuters

Napoli do zmage

Nogometaši Napolija so v 30. krogu italijanske lige v petek gostovali v Cagliariju, kjer bi z zmago vsaj začasno skočili na drugo mesto. To jim je tudi uspelo, potem ko je že v drugi minuti edini zadetek na Sardiniji dosegel Scott McTominay.

Scott McTominay je že v drugi minuti srečanja s Cagliarijem dosegel zadetek za zmago Napolija. Foto: Guliverimage

V nedeljo bo še Como igral proti Pisi, Atalanta proti Veroni Sandija Lovrića, Bologna proti Laziu, Roma proti Lecceju, Fiorentina pa proti Interju.

