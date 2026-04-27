Ali je Tina Gaber izbrisala možev priimek Golob?

Tina Gaber Golob, žena premiera Roberta Goloba, ki zaenkrat še opravlja tekoče posle, se je umaknila iz javnega življenja in tudi družbenih omrežij. Uporabniki so njeno odsotnost opazili, v zadnjih dneh pa so se pojavile govorice, da naj bi na Instagramu odstranila priimek Golob.

Vplivnica Tina Gaber Golob je bila redno aktivna na družbenih omrežjih, oglašala se je glede njej pomembnih tematik in s svojimi sledilci vseskozi delila utrinke iz zasebnega življenja, nemalokrat pa se je v njenih objavah znašel tudi njen mož Robert Golob, ki še opravlja tekoče posle predsednika vlade. Zakonca sta z javnostjo delila tudi poročne fotografije, ko sta si lani oktobra v Strunjanu obljubila večno zvestobo.

Gaber Golob: Nič nisem izbrisala

Pred volitvami pa se je Gaber Golob umaknila iz javnega življenja in tudi družbenih omrežij, kar so opazili njeni sledilci. Njena odsotnost je sprožila ugibanja o tem, kaj se dogaja v življenju zakoncev Golob. Še glasnejše pa so govorice postale pred dnevi, ko so se pojavile špekulacije, da naj bi na Instagram profilu odstranila priimek Golob.

V odzivu za Slovenske novice je Gaber Golob zavrnila te špekulacije in zatrdila, da se ni nič spremenilo. "Ne, nič nisem izbrisala. Vse je ok. Ves čas si nekaj izmišljujejo," je dejala.

Gaber Golob se sicer ni udeležila predvolilnega soočenja med Robertom Golobom in Janezom Janšo, ki se mu je pridružila njegova soproga Urška Bačovnik Janša.