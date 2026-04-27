Počitnice v egiptovski Hurgadi so se za 57-letnega turista z Bavarske končale tragično. Med predstavo krotilca kač v hotelu ga je domnevno ugriznila kobra, moški pa je pozneje v bolnišnici umrl.

Kot je v sporočila policija v Kemptnu, se je Nemec v začetku aprila skupaj z družino udeležil hotelske predstave s kačami v priljubljenem letovišču ob Rdečem morju. Med nastopom so turistom okoli vratu namestili dve kači, šlo naj bi za kobri, poroča Kurier.

Kača mu je zlezla v hlače in ga ugriznila

Po navedbah policije je krotilcu uspelo eno od kač spustiti v hlače 57-letnika, nato pa ga je žival ugriznila v nogo. Moški je kmalu pokazal znake hude zastrupitve in doživel srčni zastoj, zato so ga morali oživljati.

Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je kljub pomoči umrl.

Primer zdaj preiskujeta državno tožilstvo in kriminalistična policija v Memmingenu. Toksikološki izvidi, ki naj bi pojasnili natančen vzrok smrti, še niso znani.