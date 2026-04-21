Ko temperature rastejo, se modna pravila poenostavijo. Manj plasti, več občutka. Več pozornosti namenimo materialom, krojem in detajlom, ki naredijo razliko. V tej poletni zgodbi se popolno ujameta dva ključna elementa – kopalke in lan. Na prvi pogled preprosta kombinacija, v resnici pa osnova trendovske poletne kapsulne garderobe, ki združuje udobje, funkcionalnost in stil.

Poletje narekuje spontan način oblačenja. Ključni postanejo kosi, ki jih z lahkoto prilagodimo različnim trenutkom dneva, predvsem pa takšni, v katerih se dobro počutimo tudi v vročini. Prav zato v ospredje stopajo lahkotni materiali ter kroji, ki dopuščajo zračnost in svobodo gibanja.

Dva kosa, ki definirata poletje

Kopalke ostajajo osrednji kos poletnih dni, a ne le zaradi funkcije. Njihovi kroji, vzorci in barve vedno bolj odražajo modno zgodbo sezone – od izrazitejših potiskov do umirjenih, minimalističnih različic. Gre za kos, pri katerem se stikata praktičnost in estetika, zato izbira ni več naključna, ampak premišljena.

Foto: Digital Trade

Lan pa to zgodbo dopolnjuje z občutkom naravne elegance. Srajce, obleke ali lahke hlače iz lana ustvarijo ravnovesje med sproščenostjo in urejenim videzom. Prav ta kombinacija materiala in kroja omogoča, da so poletni videzi lahkotni, a nikoli ne delujejo nedokončano.

Skupaj tvorita garderobo, ki sledi tempu poletja – preprosto, udobno in z občutkom za stil.

Gre za pristop, ki ga narekuje tudi kolekcija RED by MANA: premišljeno izbrani kosi, ki se med seboj dopolnjujejo in omogočajo nešteto kombinacij – za plažo, mesto ali večerni izhod. To je moda, ki ne potrebuje odvečnih dodatkov, saj že v osnovi deluje dovršeno.

To so kopalke, ki jih bomo nosili to poletje

V ospredju so modeli, ki ne delujejo več zgolj funkcionalno, temveč kot premišljen modni kos. Živalski vzorci prinašajo drznost in samozavest, medtem ko črno-bele kombinacije ostajajo izbor za vse, ki prisegajo na minimalizem.

Enodelne kopalke ustvarijo prefinjen videz in lepo poudarijo silhueto, hkrati pa ponujajo nekoliko več opore in udobja. Dvodelni modeli omogočajo več svobode pri izbiri krojev in kombiniranju, zato jih lahko prilagodimo različnim postavam in stilom. Prav ta raznolikost omogoča, da vsak najde kos, ki ustreza njegovemu slogu ne glede na to, ali prisega na klasiko ali nekoliko bolj izrazite modne izbire.

Lan je nepogrešljiv poletni material

Če obstaja material, ki vsako poletje znova potrdi svoj status, je to lan. Njegova lahkotnost, zračnost in naravna struktura ustvarjajo popolno ravnovesje med udobjem in urejenim videzom.

Foto: Rok Deželak

Lanene srajce, obleke in hlače delujejo sproščeno, a vedno urejeno. Njihova naravna tekstura poskrbi za tisti značilni, lahkotni videz, ki ga povezujemo s poletjem. Hkrati omogočajo preprosto plastenje in prilagajanje različnim temperaturam čez dan, zato so zanesljiva izbira v vsakem trenutku.

Manj kosov, več možnosti

Poletna garderoba temelji na pametnih izbirah, ne na številu kosov. Ključni so tisti, ki jih lahko med seboj preprosto kombiniramo in z njimi ustvarimo različne videze brez občutka ponavljanja.

Lanene srajce, kratke hlače ali lahkotne obleke hitro postanejo osnova, ki jo prilagodimo glede na priložnost. Prav v tej preprostosti je največja prednost – manj odločanja, več uživanja v trenutku.

Foto: Rok Deželak

Od plaže do večera brez zapletov

Poletni dnevi pogosto nimajo jasne meje med dopoldnevom, popoldnevom in večerom. In prav tukaj pride do izraza garderoba, ki deluje brez napora – od prve kave ob obali do večernega kozarca v mestu.

Kombinacije, ki jih lahko nosimo ves dan, brez potrebe po popolni menjavi videza, so tiste, ki res štejejo. Dodatek nakita, druga torba ali sandali lahko hitro spremenijo občutek celotnega videza.

Foto: Digital Trade

Odkrijte kapsulno kolekcijo v trgovinah MANA Prav tej filozofijo sledi tudi kolekcija RED by MANA – preprostost, nosljivost in sodoben stil, ki deluje v praksi. Kosi so zasnovani tako, da jih lahko med seboj preprosto kombinirate in ustvarite videze za različne priložnosti, brez odvečnega razmišljanja.

