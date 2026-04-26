M. T.

26. 4. 2026,
21.07

24 minut

Presenečenje v Hormuški ožini: preplula jo je slavna superjahta

Superjahta Nor | 142-metrska superjahta Nord, ki so jo zasnovali v italijanskem studiu Nuvolari & Lenard, izdelal pa jo je nemški proizvajalec prestižnih plovil Lürssen, je Hormuško ožino v noči na soboto prečkala po plovni poti, ki jo je predhodno odobril Iran. Ta fotografija je sicer iz leta 2022, prikazuje pa prihod superjahte Nord v Vladivostok na vzhodu Rusije.

142-metrska superjahta Nord, ki so jo zasnovali v italijanskem studiu Nuvolari & Lenard, izdelal pa jo je nemški proizvajalec prestižnih plovil Lürssen, je Hormuško ožino v noči na soboto prečkala po plovni poti, ki jo je predhodno odobril Iran. Ta fotografija je sicer iz leta 2022, prikazuje pa prihod superjahte Nord v Vladivostok na vzhodu Rusije.

Hormuško ožino, za katero Iran še vedno trdi, da je zaprta, delno blokado ožine pa izvajajo tudi ZDA, je v noči na soboto preplula ena od največjih superjaht na svetu, Nord. Plovilo je v lasti ruskega oligarha Alekseja Mordašova, trenutno najbogatejšega Rusa, ki je že od leta 2022 na ameriškem, britanskem in evropskem seznamu sankcioniranih državljanov Rusije.

Jahta za 400 milijonov evrov

142-metrska superjahta Nord, ki so jo zasnovali v italijanskem studiu Nuvolari & Lenard, izdelal pa jo je nemški proizvajalec prestižnih plovil Lürssen, je Hormuško ožino v noči na soboto prečkala po plovni poti, ki jo je predhodno odobril Iran, poroča The Moscow Times, ki se sklicuje tudi na podatke na portalu za sledenje ladjam VesselFinder. Nord je prečkal ožino in pot nadaljeval proti Maskatu, prestolnici Omana.

Iran določenim "prijateljskim" ladjam trenutno dovoljuje neoviran prehod Hormuške ožine, superjahta najbogatejšega Rusa pa je očitno ena od njih. V zadnjih tednih je Hormuško ožino sicer prečkalo že več ladij, povezanih z Rusijo.

Več kot 400 milijonov evrov vredna superjahta pluje pod zastavo Rusije, njen lastnik pa je ruski milijarder in najbogatejši Rus (vir) Aleksej Mordašov. Gre za največjega delničarja in predsednika uprave ruskega jeklarskega in rudarskega velikana Severstal.

Mordašov je sicer že od leta 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino, sankcioniran s strani ZDA, Velike Britanije in Evropske unije. 

Vrednost premoženja Alekseja Mordašova je ocenjena na nekaj več kot 31 milijard evrov.

Prijatelji imajo prost prehod

Iran določenim "prijateljskim" ladjam trenutno dovoljuje neoviran prehod Hormuške ožine, superjahta najbogatejšega Rusa pa je očitno ena od njih. V zadnjih tednih je Hormuško ožino sicer prečkalo že več ladij, povezanih z Rusijo.

Delno blokado Hormuške ožine sicer izvajajo tudi Združene države Amerike, v prvi vrsti pa je namenjena preprečevanju izvoza iranske nafte in pomorskih dobav orožja za režim v Teheranu. Kombinacija blokad 

