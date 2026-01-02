Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
2. 1. 2026,
19.12

Petek, 2. 1. 2026, 19.12

Peklenski prizor iz Ukrajine. Zelenski je besen kot ris. #video

V ruskem raketnem napadu na mesto Harkov na severovzhodu Ukrajine je bilo danes ranjenih najmanj 19 ljudi, so sporočile ukrajinske oblasti. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je napad označil za "gnusen", sta dve raketi zadeli stanovanjsko območje v mestu.

Zelenski: Samo Rusija si ne želi, da bi se ta vojna končala

Med ranjenimi je bil šestmesečni dojenček in ljudje, stari med 20 in 70 let, je povedal regionalni guverner Oleg Sinegubov. Skoraj vsi so utrpeli poškodbe zaradi eksplozije in zdrobljenega stekla.

"Žal Rusi tako ravnajo z življenjem in ljudmi," je Zelenski zapisal na družbenem omrežju X. "Še naprej ubijajo, kljub vsem prizadevanjem sveta, zlasti ZDA, v diplomatskem procesu. Samo Rusija si ne želi, da bi se ta vojna končala," je opozoril.

Župan Harkova Ihor Terehov je sprva na Telegramu sporočil, da je bilo ranjenih 16 ljudi, raketi pa da sta v stanovanjski soseski povzročili tudi veliko gmotno škodo.

Trenutek, ko je ena od ruskih raket zadela zgradbo sredi Harkova. | Foto: Posnetek zaslona Trenutek, ko je ena od ruskih raket zadela zgradbo sredi Harkova. Foto: Posnetek zaslona

Rusija napadla tudi energetsko infrastrukturo

Ukrajinsko ministrstvo za energijo je danes sporočilo, da je Rusija ponovno napadla tudi energetsko infrastrukturo v regiji Zaporožje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zaradi škode, ki so jo povzročili dosedanji ruski napadi, imajo sicer številne regije v državi elektriko le nekaj ur na dan.

V večinoma okupirani regiji Lugansk pa je bilo po ukrajinskih napadih brez elektrike več kot 85.000 odjemalcev energije, pa je poročala ruska državna tiskovna agencija Tass.

