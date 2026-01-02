Timi Zajc je bil v četrtek zaradi nepravilnih dimenzij kombinezona še drugič na letošnji novoletni turneji diskvalificiran. V Oberstdorfu so odločili trije milimetri, v Garmisch Partenkirchnu pa štirje. Slovenska reprezentanca je po koncu vložila protest, a zdi se, da zaman in bo moral slovenski skakalec tako izpustiti naslednji dve tekmi svetovnega pokala, kot velevajo tudi pravila Fisa. Svoj komentar je za Sport.pl dodal tudi glavni kontrolor Mathias Hafele, ki se je, po poročanju omenjega medija, po tekmi zapletel tudi v debato z Robertom Hrgoto in njegovim pomočnikom, Gašperjem Berlotom.

Velika zmeda je na četrtkovi tekmi nastala, ker je bila diskvalifikacija Timija Zajca spet posledica dolžine hlačnic in spet le za nekaj milimetrov. Če so bili nazadnje usodni trije milimetri, so bili tokrat štirje. Kaos je nastal, ker se takšne stvari, kot je dolžina hlačnic kombinezona, običajno preverjajo le med pregledom opreme po tekmovanju na dnu skakalnice, tokrat je bilo preverjanje na sporedu že pred prvim skokom na vrhu naprave. Tudi zato so se v taboru slovenske reprezentance pritožili in vložili protest. "Vložili smo protest na proceduro, ki se je opravila danes pri merjenju, tako da smo na ta način sporočili, da je treba biti strikten. Tako kot se to pričakuje od nas, da smo res profesionalni in se držimo reda, se mi zdi, da je prav tako tudi iz druge strani," je po tekmi povedal glavni trener Robert Hrgota.

Kot poroča Sport.pl, se obsežnejši pregledi na vrhu hriba izvajajo le na objektih, kjer prostor to dopušča. To se je že zgodilo lani v Sapporu, letos pa se do četrtkove tekme to še ni pripetilo. Takrat so v Sapporu osebje obvestili, da bo pregled za tisti konec tedna prestavljen na vrh, tokrat so meritve opravili tako na vrhu kot na dnu hriba, a vodstva reprezentanc o tem niso bila obveščena.

Mathias Hafele Foto: Guliverimage

"Želel sem presenetiti skakalce in trenersko osebje," je po tekmi povedal glavni kontrolor za opremo pri Fis, Mathias Hafele. "Za to ni bilo posebnega razloga, bila je moja ideja, želel sem videti, kaj se bo zgodilo v takem primeru. Imeli smo možnost, zato sem se odločil. Preverili smo predvsem dolžino nog, v nekaj primerih pa tudi čevlje," je pojasnil Avstrijec. "Seveda so bili skakalci presenečeni, to sem pričakoval. Tega jim nismo mogli napovedati, sicer celotna poteza ne bi imela smisla. Morda bo v prihodnosti še več takšnih pregledov; ekipe morajo pričakovati karkoli," je še poudaril Hafele.

Glavni kontrolor je spregovoril tudi o dotičnem primeru Zajca. "Lahko rečem le, da sem izmeril hlačnici njegovega kombinezona in nista bili po meri." Kot je povedal Hrgota, so na tekmi uporabili isti kombinezon kot v kvalifikacijah, kjer je Zajc pregled uspešno opravil. "Danes v stolpu ga ni," je dejal glavni slovenski trener.

Debata po koncu tekme

Kot so še poročali pri poljskem mediju, sta se Hrgota in njegov pomočnik Gašper Berlot po tekmi nekaj minut pogovarjala z Mathiasom Hafelejem in direktorjem tekem svetovnega pokala, Sandrom Pertilejem. "Govorili smo o tem, kaj se je zgodilo in razpravljali, vendar je bilo vse normalno. Na koncu smo našli rešitev, na kakšen način lahko delamo na tem in zagotovimo, da se to ne bo ponovilo. Bil je normalen pogovor. Izmenjali smo si mnenja o situaciji, da se ne bi ponovilo še tretjič," je dejal Hafele, ki sicer ni povedal ničesar o uradnem protestu Slovencev.

O tem ni niti govora v izjavi, ki jo je Fis objavil glede Zajčeve diskvalifikacije. "Timi je bil pregledan na začetku tekmovanja in njegov kombinezon ni ustrezal za štiri milimetre. Diskvalificiran je bil že pred skokom. Prejel je tudi rdeči karton (po rumenem kartonu v Oberstdorfu) in je suspendiran za naslednji dve tekmi ter ne bo več tekmoval na novoletni turneji," se je glasilo sporočilo, po katerem gre sklepati, da je bil protest zavrnjen.

Poleg Zajca je bil na pregledu na vrhu hriba zaradi dolžine hlačnic sicer diskvalificiran tudi Američan Jason Colby. Zanj je bilo usodnih 12 milimetrov.

