TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Ka. N.

Petek,
2. 1. 2026,
14.11

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

alkohol policija

Petek, 2. 1. 2026, 14.11

1 ura, 3 minute

Policija opozarja: za volan le trezni in z dovoljenjem

Policisti ustavili 37-letno voznico. Ni se dobro končalo.

Ka. N.

Policisti bodo psihofizično stanje voznikov preverjali vsakodnevno, z nadzori pa želijo doseči večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

Foto: generalna policijska uprava

Policisti bodo psihofizično stanje voznikov preverjali vsakodnevno, z nadzori pa želijo doseči večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

Foto: generalna policijska uprava

Gorenjski prometni policisti so včeraj popoldne na gorenjski avtocesti proti Karavankam ustavili voznico, ki je vozila brez registrskih tablic, močno pod vplivom alkohola in v času začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. Vozilo so ji zasegli, zoper njo pa sledi sodni postopek.

Policisti so 37-letno voznico ustavili nekaj čez 14. uro na izvozu za Tržič. Med postopkom so ugotovili, da je vozila osebni avtomobil brez registrskih tablic, poleg tega pa je bila pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 1,22 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar pomeni več kot 2,5 promila alkohola v krvi.

Kot da to ne bi bilo dovolj, je voznica vozila tudi v času, ko ji je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto.

Vozilo zaseženo, sledi sodišče

Policisti so avtomobil zasegli. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in vožnje v času začasnega odvzema vozniškega dovoljenja bodo zoper voznico podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Za druge prometne prekrške so ji izdali plačilni nalog v skupni vrednosti več kot tisoč evrov.

Policija opozarja: za volan le trezni in z dovoljenjem

Policija ob tem znova opozarja na odgovorno ravnanje v cestnem prometu. Vozniki naj za volan vedno sedejo trezni in brez prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, vozijo naj le vozila, za katera imajo ustrezno vozniško dovoljenje, in poskrbijo, da so ta tudi registrirana.

Policisti bodo psihofizično stanje voznikov preverjali vsakodnevno, z nadzori pa želijo doseči večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

"Z odgovornim ravnanjem vsakega posameznika bi bili vsi udeleženci v prometu varnejši," poudarjajo policisti. Ob tem dodajajo, da nobena kazen ni tako visoka, kot je dragoceno človeško življenje, in prav to bi moralo biti vodilo vsakega voznika.

