Ena najbolj prepoznavnih in cenjenih revij na svetu, National Geographic, v slovenščini ne bo več izhajala. Naročnike slovenske izdaje so že v prvi polovici leta obvestili, da prihodnje leto revije ne bodo več izdajali.

Revija National Geographic velja za eno najbolj prepoznavnih in uglednih publikacij na svetu. Znana je po izjemnih fotografijah ter poglobljenih zgodbah o naravi, znanosti, raziskovanju, zgodovini in kulturah sveta. Njena značilna rumena obroba je že desetletja prepoznaven simbol.

Slovenska izdaja revije je začela izhajati leta 2006 pod okriljem založbe Rokus Klett. Poleg prevedenih prispevkov iz izvirne ameriške izdaje je redno objavljala tudi zgodbe slovenskih avtorjev in fotografov ter v ospredje postavljala naravne in kulturne posebnosti Slovenije. Revija je izhajala mesečno in bila prepoznavna tudi po vrhunskih fotografijah.

Kot so bili naročniki obveščeni že aprila letos, revija po novem letu ne bo več izhajala. V obvestilu je bilo zapisano, da bodo izdali le še omejeno število številk, hkrati pa iščejo morebitne rešitve za nadaljevanje izhajanja. Zdaj je jasno, da je zgodbe v slovenščini konec.

Številne zgodbe so bile nagrajene

Ob slovesu revije se je na družabnih omrežjih oglasila tudi pisateljica in publicistka Irena Cerar, ki je zapisala, da "ne umira samo staro leto, ampak tudi revija National Geographic Slovenija". Spomnila je, da je majhna, a izjemno predana ekipa skoraj dvajset let skrbela za najvišje uredniške standarde, natančne prevode in izvirne slovenske reportaže. Številne zgodbe so bile nagrajene tudi znotraj mednarodne mreže National Geographica, slovensko uredništvo pa je kljub svoji majhnosti ustvarjalo vsebine svetovnega formata.