Ta je v četrtek zaposlenim sporočila, da bo Vogue začel iskati novega vodjo uredniških vsebin, Wintour pa bo ostala glavna direktorica za vsebine pri Condé Nast in globalna uredniška direktorica Vogua, kjer bo še naprej nadzirala svetovno produkcijo modne revije.

Anna Wintour is stepping down as editor-in-chief of Vogue after 37 years, WWD reports. pic.twitter.com/DDil3rZaTT — Pop Base (@PopBase) June 26, 2025

Njena naloga bo še naprej spremljati vse blagovne znamke podjetja po svetu, vključno z Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, The World of Interiors, Allure in drugimi – z izjemo The New Yorkerja, ki ga nadzira David Remnick.

Anna Wintour je ameriško izdajo revije Vogue vodila od leta 1988, ko je nasledila takratno odgovorno urednico Grace Mirabello. V skoraj štirih desetletjih vodenja je dokazala, da se ne boji izpostavljati manj znanih osebnosti in se izogibati normam. Na njeni prvi naslovnici, ki je izšla novembra 1988, je bila denimo izraelska manekenka Michaela Bercu v kavbojkah, kar je bilo prvič, da so se kavbojke pojavile na naslovnici Vogua.

