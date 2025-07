Invazija navijačev Željezničarja v Koper

Nogometaše Kopra čaka v četrtek ob 19.30 na Bonifiki, kjer se bo stiskalo več kot štiri tisoč gledalcev, povratni dvoboj z Željezničarjem. Stojanovićeva četa je v Sarajevu remizirala (1:1). Čeprav je na zelenici pokazala manj od gostiteljev, so jo le sekunde delile od zmage. Za srečanje v Kopru vlada ogromno zanimanje, zelo bučne podpore pa bodo deležni tudi gostje iz BiH, saj se obeta invazija njihovih navijačev v Bonifiko.

Konferenčna liga, kvalifikacije (prvi krog – povratne tekme):

Sreda, 16. julij:

Nogometna Evropa se bo treh letih vrača na Bonifiki. Kanarčki so nazadnje pred tremi leti, natančneje 22. julija 2022, doma izgubili proti Vaduzu (0:1). Če bi se tako razpletel tudi dvoboj v četrtek, ko bo Koper gostil sarajevski Željezničar, bi izbranci Slaviše Stojanovića ekspresno končali evropsko sezono. Prejšnji četrtek so remizirali v glavnem mestu Bosne in Hercegovine (1:1).

Čeprav so si gostitelji priigrali več priložnosti, bi si Koprčani skoraj zagotovili zmago. Vodili so z 1:0 vse od sedme minute, nato pa je med vratnicama blestel Metod Jurhar. Napori gostiteljev, ki jih je podpiralo 13 tisoč fanatičnih navijačev, so se le obrestovali v sodnikovem podaljšku. Željezničar, ki ima veliko privržencev tudi v Sloveniji, je izenačil na 1:1.

Bonifika bo na evropski domači tekmi znova polna do zadnjega mesta. Tako je bilo pred desetimi leti proti Hajduku (3:2). Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com

Tako bo v četrtek na Bonifiki – kjer je Uefa prižgala zeleno luč za dve montažni tribuni, tako da bo prisotno več kot štiri tisoč gledalcev – še kako pestro. Obeta se ogromno število gostujočih navijačev. Omogočeno jim je bilo 850 vstopnic, ki so bile v Sarajevu razgrabljene že pet dni pred srečanjem. Ker se jim bodo na stadionu pridružili še številni navijači Željezničarja, ki bodo skušali dobiti vstopnice po drugih poteh, v taboru Kopra pričakujejo na Bonifiki vsaj 1.500 privržencev prvoligaša iz BiH.

Ogrinec se želi odkupiti navijačem Borca

Sandiju Ogrincu grozi z Borcem nepričakovano hiter izpad iz Evrope. Foto: R. P. Invazija navijačev Željezničarja v Koper predstavlja še dodaten izziv kanarčkom, da prikažejo boljšo igro, kot so jo prejšnji četrtek v Sarajevu. Trener Slaviša Stojanović je športno priznal, da je Željezničar pokazal več in da bo Koper, če bo še enkrat ponovil predstavo iz BiH, sklenil evropsko pot.

Že danes bosta o preboju v drugi krog kvalifikacij odločila latvijska Auda in severnoirski Larne. Prvo je še lani vodil Zoran Zeljković, nekdanji trener Kopra in Olimpije, Larne pa je lani v konferenčni ligi gostoval pri zmajih v Stožicah.

Slovenski legionar Sandi Ogrinec (Borac Banjaluka) se bo skušal s soigralci odkupiti navijačem za nepričakovan domač poraz proti Santa Colomi iz Andore (1:4). Lanskoletni prvak BiH, ki se je v konferenčni ligi uvrstil med 16 najboljših, potrebuje visoko zmago v žepni državici, če bo želel nadaljevati evropsko sezono.

Vijolice se bodo pridružile pozneje

Turek Tugberk Tanrivermis bo na klopi Maribora debitiral v Evropi v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Foto: Jure Banfi

Maribor bo začel svojo evropsko pot v kvalifikacijah za konferenčno ligo v drugem krogu, kjer se bo pomeril s slabšim iz madžarsko-romunskega obračuna v ligi Europa med Paksijem in CFR Clujom (prva tekma se je končala brez zadetkov 0:0), Koper pa bi se v primeru napredovanja v drugem krogu pomeril z norveškim Vikingom iz Stavangerja.

V drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo bo zaigrala tudi Olimpija, ki je v boju za ligo prvakov izpadla proti Kairatu (1:1 in 0:2), tako da jo čaka prvak Andore Inter d'Escaldes, ki je drago prodal kožo prvaku Romunije FCSB (2:1 in 1:3). V primeru izpada proti Sabahu bi pot v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo nadaljevalo tudi Celje. Tekmec bi bil boljši iz malteško-moldavskega obračuna med Birkirkaro in Petrocubom. Predstavnik Malte je dobil prvo tekmo z 1:0.

