Slovenska nogometna reprezentantka Lana Golob bo v novi sezoni zastopala barve škotskega kluba Glasgow City. Ta ima bogato tradicijo, v svoji zgodovini je namreč 16-krat osvojil državno prvenstvo in devetkrat pokalno tekmovanje.

"Navdušena sem nad začetkom novega poglavja. Zgodovina kluba in način, kako promovirajo ženski nogomet, sta me takoj navdušila," je 25-letna Lana Golob povedala ob podpisu pogodbe z Glasgow City

Minulo sezono so nogometašice iz Glasgowa državno prvenstvo končale na drugem mestu, pred ekipo pa so posledično kvalifikacije za ligo prvakinj. Nova sezona na Škotskem se bo začelo 17. avgusta.

"Zelo smo veseli, da lahko Lano Golob pozdravimo v klubu. Je močna in umirjena branilka, ki bo imela pomembno vlogo v naši obrambi. Lana ima bogate izkušnje iz različnih evropskih lig in reprezentančnih tekem na najvišji ravni, zato bo naši obrambi prinesla kakovost in mirnost," je dejala trenerka članske ekipe Leanne Ross.

Golobova je bila pred odhodom na študij v ZDA članica ekip Šmartno 1928 in Rudar Škale. V Sloveniji je igrala še za Radomlje in Pomurje. Po vrnitvi iz ZDA je v Italiji igrala za Napoli, Pomigliano in Bologna, v Švici za Basel ter v Belgiji za Leuven.

V dresu ženske članske reprezentance je zbrala 46 nastopov, dosegla štiri gole in je članica reprezentance, ki je v enem letu iz lige C napredovala v ligo A evropskega reprezentančnega nogometa.