Slovenke dobile posebno povabilo iz Avstralije

Četrta reprezentanca z zadnjega svetovnega prvenstva, sicer pa 15. reprezentanca na svetu Avstralija je slovensko izbrano vrsto povabila na gostovanje, kjer bodo varovanke Saše Kolmana odigrale dve pripravljalni tekmi.

"Na seznamu so dekleta, na katere računamo v prihodnje, ko nas čakajo še zahtevnejše tekme. Veselimo se tekem proti reprezentanci, ki je v samem svetovnem vrhu. To bo odlična preizkušnja za naša dekleta. Tokrat prvič rezultat ne bo prioriteta. To bosta tekmi, ki ju bomo izkoristili, da bodo prav vse igralke dobile svojo priložnost. Da se zoperstavijo močni konkurenci, da se prepričamo, kaj imamo še na voljo za tekme, ki sledijo. Naša želja je, da čim dražje prodamo svojo kožo in izkoristimo svojo priložnost. Kot sem pa že rekel: igrale bodo vse reprezentantke," je v izjavi za Nogometno zvezo Slovenije dejal selektor.

"V Avstralijo gremo, da naredimo dober posel. S poudarkom na tem, da dobijo priložnost za igro vse igralke." Foto: Aleš Fevžer

Kolman: Takemu povabilu se ne reče ne

"Tako vabilo take svetovne velesile je lepo priznanje za vse nas, na nas pa je, da tako izkušnjo izkoristimo maksimalno. Taka priložnost se pojavi enkrat v življenju. Vemo, da bo celotna akcija naporna, a takemu vabilu se ne reče ne. Zame bo ta akcija tudi dokaj čustvena, saj sem v Avstraliji v preteklosti deloval, a vse to dajemo na stran. V Avstralijo gremo, da naredimo dober posel. S poudarkom na tem, da dobijo priložnost za igro vse igralke. Ne bom tak, da bom vzel igralko s sabo, da preleti 15 tisoč kilometrov, potem pa ne igra,“ je sklenil selektor.

Slovenija bo proti Avstraliji odigrala dve tekmi.

Pripravljalni tekmi (Perth): Četrtek, 26. junij

Avstralija – Slovenija (13.00 CET)



Nedelja, 29. junij

Avstralija – Slovenija (12.00 CET)