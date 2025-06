Pri NK Olimpija, ki bo danes predstavil novega trenerja, so naznanili dve okrepitvi. Zeleno-beli dres bosta oblekla Makedonec Dimitar Mitrovski, ki so ga v Ljubljani označili za rekorden nakup v obdobju predsednika Adama Deliusa, in Jošt Urbančič. Aktivni so tudi Mariborčani, ki se jim bo v začetku priprav priključil francoski krilni napadalec s koreninami iz konga Isaac Tshipamba.

Moštvu NK Olimpija Ljubljana se je pridružil Dimitar Mitrovski, ki v Ljubljano prihaja iz hrvaškega prvoligaša Varaždina. Ob rekordnem prestopu v obdobju predsednika Adama Deliusa je z zmaji podpisal triletno pogodbo.

26-letni Mitrovski je v sezoni 2024/25 na 28 ligaških tekmah dosegel osem zadetkov in odigral pomembno vlogo pri zgodovinski uvrstitvi Varaždina v kvalifikacije za konferenčno ligo. V dveh sezonah in pol je za Varaždin zbral 71 nastopov in dosegel 13 zadetkov.

Svojo nogometno pot je začel v domačem Skopju pri Rabotničkem, pri 16 letih se je odpravil v tujino. Leta 2015 se je preselil v Nemčijo. Tam je zastopal mlajše selekcije Hanse Rostock in 1. FC Magdeburg. Leto kasneje se je preselil v Sporting, kjer je od leta 2017 naprej nastopal za mladinsko ekipo, nato pa še za rezervno moštvo Sporting B.

Tehnično dovršen napadalni vezist, ki je tudi del članske reprezentance Severne Makedonije, za katero je do danes zbral osem nastopov, se je pred odhodom na Hrvaško razvijal še pri AP Brera Strumica. Olimpija je z današnjim dnem postala njegov sedmi klub v karieri.

Isaac Tshipamba drugi novinec pri Mariboru

Po trenerju Tugberku Tanrivermisu so pri slovenskem prvoligašu Mariboru pozdravili novo okrepitev. V začetku priprav se bo moštvu pridružil Isaac Tshipamba, 24-letni francoski krilni napadalec s koreninami iz Konga, ki je podpisal pogodbo do poletja 2027, so zapisali vijoličasti.

Tshipamba je rojen v Lyonu, kjer je do 16. leta igral v mlajših selekcijah, nato se je preselil k Angersu, se vmes prvič preizkusil v tujini na Irskem in v Angliji, potem pa se je vrnil v Francijo, kjer je nazadnje igral za Quevilly Rouen Metropole.

"Z veseljem namenjamo dobrodošlico Isaacu v našem klubu. Dodal bo moč, hitrost in raznovrstnost našim napadalnim možnostim. Njegove značilnosti povsem ustrezajo našim zahtevam glede dinamičnega in ambicioznega nogometa, ki ga želimo igrati," je novinca predstavil vodja nogometnih operacij Maribora, Cem Basgül.

Urbančič prva poletna okrepitev Olimpije

Slovenski nogometaš Jošt Urbančič je postal prva poletna okrepitev državnega prvaka Olimpije. Štiriindvajsetletnik se v Ljubljano seli iz norveškega prvoligaša Vikinga v zameno za odškodnino. Levi bočni branilec je z zeleno-belimi podpisal pogodbo do poletja 2028, so v četrtek sporočili iz tabora zmajev. Jošt Urbančič je prva okrepitev Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Urbančič, ki bo na hrbtu pa bo nosil številko 3, se vrača v okolje, ki mu ni tuje. V preteklosti je že nosil dres Olimpije od selekcij U-11 do U-17.

"Kariero je nadaljeval pri NK Domžale, nato pa je nase opozoril s predstavami v dresu ND Gorica, ki so mu odprle vrata v tujino," so zapisali pri Olimpiji.

Po dveh sezonah na Norveškem se zdaj vrača v prestolnico.

Grški najstnik Kostulas za 35 milijonov evrov na Otok

Mladi grški nogometni reprezentant Haralampos Kostulas se seli iz domačega Olympiakosa in bo kariero nadaljeval na Otoku. Angleški prvoligaški klub Brighton je za 18-letnega Grka odštel 35 milijonov evrov, Kostulas pa bo s klubom podpisal petletno pogodbo. "Haralampos je izjemen mlad igralec in veseli smo, da prihaja v Brighton," je dejal trener galebov Fabian Hürzeler.

🚨🇬🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Brighton sign Charalampos Kostoulas (18) from Olympiacos! ✅



Fee is £29.78m, as per BBC. One of the biggest ever transfers fees for a Greek player. pic.twitter.com/LDrlTW1hp9 — EuroFoot (@eurofootcom) June 12, 2025

"Želi igrati v premier league in navdušeni smo nad tem, kaj lahko prinese ekipi. Ponudil nam bo različne možnosti v napadu in veselimo se, da mu bomo pomagali pri prilagajanju na novo okolje," je dodal nemški trener, ki je minulo sezono klub popeljal do osmega mesta v angleškem prvenstvu.

Kostulas je bil del ekipe Olympiakosa, ki je minulo sezono osvojila dvojno zmago v ligi in pokalu, in na 35 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel sedem golov in dve podaji.

Grk je tretja okrepitev Brightona po koncu sezone po prihodu krilnega igralca Sunderlanda Toma Watsona in južnokorejskega najstnika Yoon Do-younga.

