Novi trener NK Olimpija za sezono 2025/26 je postal Jorge Simão. Pri delu v ljubljanskem klubu mu bosta v vlogi pomočnikov pomagala Joao Correia in Fabio Nuno, s katerima je v preteklosti že sodeloval.

Za ljubljanskim klubom so pestri dnevi kadrovanja. Potem ko so predstavili prva poletna novinca, so danes uradno predstavili še naslednika španskega trenerja Victorja Sancheza.

Trenerske vajeti Olimpije prevzema Portugalec Jorge Simão, ki je trenerske izkušnje nabiral predvsem v domovini, kjer je deloval v različnih kakovostnih ligah, tudi v najmočnejši. 48-letnik je nazadnje vodil Boavisto, pred tem pa Academico Viseu, Brago, Belenenses, Chaves, Santa Claro in Paços de Ferreiro. V tujini je kot glavni trener deloval v Savdski Arabiji (Al-Fayha) in Belgiji (Mouscron).

"Njegov slog temelji na organizirani, intenzivni in moderni igri, pri kateri daje velik poudarek disciplini, delu z mladimi in taktični prilagodljivosti," so zapisali pri Olimpiji.

Njegova pomočnika bosta Joao Correia in Fabio Nuno, s katerima je v preteklosti že sodeloval.