Luka Dončić brez milosti obračunal s sodniki

Slovenska košarkarska reprezentanca je v soboto izgubila še svojo četrto tekmo v pripravah na letošnji EuroBasket. Slovenci so z 88:100 v Rigi klonili pred Latvijo. V ospredju je bil pričakovano Luka Dončić, ki je po mojstrski predstavi v prvem polčasu v tretji četrtini prejel udarec v koleno, zaradi katerega ni več stopil na parket. Slovenski košarkar pa se je kljub temu v središču pozornosti znašel ob koncu tekme, ko je nekaj krepkih namenil sodniški trojici.

Slovenski košarkarji so v nedeljo na enem izmed štirih prizorišč letošnjega evropskega prvenstva sploh v prvem polčasu proti Latviji pokazali dober obraz. Še posebej je blestel Luka Dončić, ki je vseh svojih 26 točk dosegel v prvem polčasu, nato pa srečanje ob delnem izidu Latvije z 18:0 v tretji četrtini končal po udarcu v koleno. Tega je prejel ob eni izmed obrambnih akcij Slovenije, ko je vanj priletel Gregor Hrovat.

Dončić je v spremstvu zdravstvene službe odšepal s parketa in ni več stopil nanj, v dobrih 20 minutah pa je v statistiko poleg 26 točk (2/4 za 2, 5/11 za 3, 7/7 prosti meti) vpisal še štiri skoke in pet asistenc. Za zdaj še ni znano, kako huda je poškodba slovenskega kapetana, uradna informacija bo najverjetneje prišla v ponedeljek, po prvih informacijah in opažanjih pa na srečo naj ne bi šlo za hujše poškodbe. Zvezdnik ekipe LA Lakers je do konca srečanja spodbujal soigralce s klopi, na koncu pa jasno pokazal, kaj si misli o delu sodniške trojice.

Dončić sodnikom povedal nekaj krepkih

Po zadnjem pisku sirene so kamere namreč posnele Dončića, ko se je približal sodniški ekipi in ji povedal nekaj krepkih, nato se je s sodniki rokoval, se obrnil in tudi ob odhodu v drugo smer dodal še nekaj jeznih pripomb.

Dončić po tekmi:

Luka has some words for the ref after the game pic.twitter.com/542BMGk9CQ — Luka Updates (@LukaUpdates) August 16, 2025

Zanimivost glede sojenja je po koncu srečanja povedal tudi selektor Slovenije Aleksander Sekulić. "Še ena stvar, ki bi jo rad poudaril in ki ni vezana na te poškodbe, ampak je pomembna. Fantje so se res vrhunsko odzvali na pritisk, ki ga je izvajala ekipa, predvsem pa sodniki. Tudi Porzingis je prišel po koncu tekme do mene in se mi opravičil za sojenje," je povedal Sekulić.

Ta je sicer že večkrat med pripravami poudaril, da se v moštvu ogromno pogovarjajo o odzivanju na sodniško delo in morebitne napake. Burni odzivi so bili v preteklosti nemalokrat pomanjkljivost slovenske igre, nervoza, ki so jo tovrstni odzivi vnesli v igro Slovenije, in posledične težave s tehničnimi napakami pa so bile večkrat tudi glavni krivec za končni neuspeh.

Aleksander Sekulić Foto: Nebojša Tejić/STA

"O tem se veliko pogovarjamo. To ni skrivnost, to je težava, ki smo jo imeli na zadnjih dveh, treh tekmovanjih, vsaj jaz to vidim kot težavo, ker potem to vpliva na igro. Ne nazadnje so tudi sodniki ljudje, ki imajo svoj ego, in mi lahko s slabo komunikacijo le negativno vplivamo na njihove odločitve, kar pa škoduje reprezentanci. Fantje se tega zavedajo, včasih je malce težko iti skozi krivico, včasih je težko tudi Luki prenesti vse 'legalne' in 'manj legalne' kontakte. Tudi odgovori sodnikov so dostikrat nelogični, a oni imajo sredstva za to, da te kaznujejo, mi pa moramo biti toliko pametni, da s tem nismo obremenjeni, da nam na koncu to ne škoduje," je ravno pred odhodom na Baltik o omenjeni temi povedal Sekulić.

V torek proti Veliki Britaniji

Slovence po obračunih z Litvo in Latvijo čaka vrnitev v Slovenijo. V torek bodo ob 20. uri v Stožicah igrali z Veliko Britanijo, nato pa jih za konec pripravljalnih obračunov čaka še pot v Beograd, kjer se bodo 21. avgusta na razprodanem spektaklu pomerili z izbrano vrsto Srbije, ki je v soboto odpravila Nemčijo in velja za glavnega favorita EuroBasketa. Letošnje evropsko prvenstvo bodo Slovenci odprli 28. avgusta s tekmo proti Poljski v Katovicah.

Preberite še: