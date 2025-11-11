Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Torek,
11. 11. 2025,
9.39

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Austin Reaves

Torek, 11. 11. 2025, 9.39

1 ura, 1 minuta

Luka Dončić in Austin Reaves

Kdo je bil boljši? Nor dvoboj zvezdnikov v metu z razdalje. #video

Avtor:
Ja. M.

Austin Reaves, Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na tekmi s Charlottom, ki so jo Los Angeles Lakers dobili s 121:111, se je zgodil tudi zanimiv dvoboj med zvezdnikoma Jezernikov Luko Dončićem in Austinom Reavesom – drugi se je po nekaj tekmah odsotnosti vrnil na parket. Slovenski kapetan je moštvenemu kolegu dal jasno vedeti, da je zmagovalec dvoboja on.

Luka Dončić
Nova rapsodija Dončića, ki si je dal duška z norim zabijanjem. Drama v Dallasu. #video

Tako Dončić kot Reaves sta med srečanjem zadela met s svoje polovice, koš tako enega kot drugega pa ni štel, saj je bila igra že pred tem obakrat prekinjena. Dončić, ki je na srečanju ponovno blestel z 38 točkami, sedmimi asistencami in šestimi skoki, je klubskemu soigralcu nato jasno pokazal, da je bilo mesto meta, s katerega je na koš vrgel on, bolj oddaljeno od obroča.

Dončića in druščino nov obračun čaka v noči na četrtek, ko se bodo ob 3.30 po slovenskem času udarili s trenutno najboljšim moštvom lige, aktualnimi branilci naslova prvaka Oklahoma City Thunder. Vse bližje je tudi vrnitev LeBrona Jamesa na parket.

LeBron James, Luka Dončić
Lenny Wilkens
NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Austin Reaves
