Kdo je bil boljši? Nor dvoboj zvezdnikov v metu z razdalje. #video

Na tekmi s Charlottom, ki so jo Los Angeles Lakers dobili s 121:111, se je zgodil tudi zanimiv dvoboj med zvezdnikoma Jezernikov Luko Dončićem in Austinom Reavesom – drugi se je po nekaj tekmah odsotnosti vrnil na parket. Slovenski kapetan je moštvenemu kolegu dal jasno vedeti, da je zmagovalec dvoboja on.

Tako Dončić kot Reaves sta med srečanjem zadela met s svoje polovice, koš tako enega kot drugega pa ni štel, saj je bila igra že pred tem obakrat prekinjena. Dončić, ki je na srečanju ponovno blestel z 38 točkami, sedmimi asistencami in šestimi skoki, je klubskemu soigralcu nato jasno pokazal, da je bilo mesto meta, s katerega je na koš vrgel on, bolj oddaljeno od obroča.

Luka and Austin had a half-court competition... IN-GAME pic.twitter.com/vwIJ1rWn2F — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 11, 2025

Dončića in druščino nov obračun čaka v noči na četrtek, ko se bodo ob 3.30 po slovenskem času udarili s trenutno najboljšim moštvom lige, aktualnimi branilci naslova prvaka Oklahoma City Thunder. Vse bližje je tudi vrnitev LeBrona Jamesa na parket.

