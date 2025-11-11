Še en korak bližje vrnitvi LeBrona Jamesa

Košarkar Los Angeles Lakersov LeBron James se bliža vrnitvi na igrišče, potem ko zaradi težav z išiasom v tej sezoni še ni zaigral. Zvezdnik Lakersov naj bi ta teden treniral s South Bay Lakersi v razvojni ligi G.

Trener Lakersov J. J. Redick je načrt za 40-letnega Jamesa razkril v ponedeljek pred gostujočo tekmo svoje ekipe proti Charlotte Hornetsom, ki so jo Jezerniki na krilih Dončića tudi dobili. Redick je sprva dejal, da James "že danes trenira s South Bayem", vendar je ekipa kasneje pojasnila, da bo trening potekal pozneje v tednu, ker je imela ekipa South Baya v ponedeljek prost dan.

James to sezono še ni treniral z Lakersi, potem ko se mu je že pred začetkom trening kampa razvil išias. Zato tudi ni zaigral na nobeni pripravljalni tekmi, svoje soigralce pa že skozi celoten začetek sezone spremlja s klopi. Zaenkrat še ni potrjeno, kdaj točno se bo LeBron vrnil na igrišče, bo pa izpustil niz petih tekem gostovanj Lakersov, v katerem se trenutno nahajajo. Že pred tednom dni so sicer Lakers sporočili, da bo James v tednu ali dveh prestal zdravniški pregled, po katerem bo jasno, kdaj bo znova zares stopil na parket. Po 16. novembru, ko se bo njegova zasedba vrnila v mesto angelov, naj bi se pridružil tudi treningom ekipe. V prejšnji sezoni je 40-letni superzvezdnik v 70 tekmah v povprečju dosegal 24,4 točke, 7,8 skoka in 8,2 podaje na srečanje.

Odsotnost ameriškega zvezdnika pa se na uvodu v sezono v zasedbi Lakersov res ne pozna, prav nasprotno, saj so košarkarji kluba iz mesta angelov dobro začeli novo tekmovalno obdobje. Na enajstih odigranih tekmah so dosegli osem zmag in so v zahodni konferenci tik pod vrhom.

Preberite še: