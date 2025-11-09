Katastrofalen večer Lakersov, Dončić že v tretji četrtini na klop, Dallas le našel recept

Košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem so v ligi NBA prekinili niz petih zaporednih zmag. Jezerniki so v večeru za pozabo s 102:122 klonili na gostovanju pri Atlanti Hawks in zabeležili tretji poraz v sezoni. Dončić je bil z 22 točkami, petimi skoki in enajstimi asistencami prvi strelec tekme, a je ob visokem zaostanku srečanje končal že na sredini tretje četrtine. Je pa slovenski as postal najhitrejši košarkar v zgodovini Lakersov, ki je dosegel tisoč točk. Košarkarji Dallas Mavericks so za tretjo zmago v sezoni s 111:105 premagali Washington Wizards.

Atlanta Hawks : Los Angeles Lakers 122:102 Strelci: Gueye 21 (4/5 za 3, 7 sk., 7 as.), Risacher 19, Newell in Krejči 17; Dončić 22 (5 sk., 11 as.), Knecht 14, LaRavia 13, Vanderbilt 12 (18 sk.), Ayton 11, James Jr. 9.

Učinek Luke Dončića: 22 točk (3/7 za 2, 4/10 za 3, 4/6 prosti meti), 5 skokov, 11 asistenc, 1 ukr. žoga, 5 izg. žog v 26:39.

Gostovanje v State Farm Areni bodo košarkarji Los Angeles Lakers zagotovo skušali kar se da hitro pozabiti in se osredotočiti na naslednje izzive. Jezerniki so proti ekipi, ki se je podpisala pod tekmo zmago v sezoni, pokazali najslabšo in najskromnejšo predstavo v novi sezoni. Gostje so vodili le pri izidu 7:6, nato pa je bila pobuda ves čas na strani Atlante, ki je kljub temu, da je odigrala svojo drugo tekmo v dveh dneh, rešetala mrežico Lakersov, ki s porozno igro v obrambi in brezidejno igro brez pravih zaključkov v napadu, ob tem pa še 22 izgubljenih žogah, niso imeli prave možnosti. Največ so zaostajali s kar 30 točkami razlike.

Luka Dončić je bil na koncu z 22 točkami prvi strelec svoje ekipe, vse je dosegel v prvem polčasu, znova se je vpisal v zgodovino franšize Los Angeles Lakers, saj je postal košarkar, ki je najhitreje v zgodovini v zlato-vijoličnem dresu uspel doseči mejo tisočih doseženih točk. Slovenski as je v prvem polčasu svojo ekipo še držal blizu gladine, nato pa je ladja gostov že na začetku tretjega dela povsem potonila, trener JJ Redick pa je slovenskega asa že na polovici tretjega dela srečanja potegnil na klop in njegove moči ob vidno izgubljenem srečanju prihranil za naslednje izzive.

Foto: Reuters

Reaves še tretjič zapored na stranskem tiru

Na teh Lakersi upajo, da bodo vnovič lahko računali tudi na Austina Reavesa, ki ima še vedno težave s poškodbo v predelu dimelj in je izpustil še tretjo zaporedno tekmo, a v taboru 17-kratnih prvakov lige NBA verjamejo, da je njegova vrnitev blizu. "Glede na to, da so bolečine minimalne, bi se lahko vrnil že kmalu v tem nizu gostovanj," je pojasnil Redick. Je pa v zasedbi Lakersov prvič v tej sezoni zaigral Maxi Kleber. Še vedno pa manjkata LeBron James in Gabe Vincent. Pri Atlanti je manjkal prvi zvezdnik Trae Young, ki bo zaradi poškodbe odsoten vsaj še tri tedne, preden bo ponovno pregledan. Atlanta ima brez Younga v postavi razmerje zmag in porazov 3-2. Zaradi bolezni sta manjkala tudi nekdanji soigralec Dončića pri Dallasu, Kristaps Porzingis in Luke Kennard, a to za Atlanto ni bila težava.

Redick je za uvod v obračun z Atlanto na parket poslal Dončića, Jaka LaRavio, Ruija Hachimuro, Marcusa Smarta in Deandreja Aytona. Atlanta je pred domačimi navijači od uvoda prevzela pobudo, po slabih treh minutah in pol igre je svoj prvi koš s črte za tri dosegel Dončić, ki pa je že po dobrih štirih minutah in pol igre prejel svojo drugo osebno napako. Hawks so s pridoma izkoriščali napake in zaspan začetek Lakersov in kar hitro je postalo jasno, da bo to ena izmed noči za pozabo. Pet minut pred koncem prve četrtine je tako Vit Krejči zadel za prvo dvomestno vodstvo domačih (22:12). Po sedmih zaporednih točkah Slovenca so se Lakers 41 sekund pred koncem prve četrtine približali na 29:32, a so domači nato znova dodali na plin in se s 37 doseženimi točkami v prvi četrtini na prvi odmor podali z vodstvom 37:29. Dončić je ob metu 3/7 iz igre v prvi četrtini dosegel 12 točk.

Luka Dončić je v prvem polčasu dosegel 22 točk. Foto: Reuters

Dončić brez prave pomoči

Tudi v nadaljevanju so imeli Lakersi ogromno težav, po delnem izidu 7:0 je Atlanta pet minut pred koncem prvega polčasa po trojki Dysona Danielsa povedla s 55:40, njen nalet pa je s trojko prekinil slovenski as, ki ni imel prave pomoči svojih soigralcev. Slovenski as je minuto pred koncem druge četrtine potopil trojko praktično iz logotipa Hawksov na sredini igrišča State Farm Arene, nato pa je iz polprotinapada zadel za 54:65, a je na drugi strani tik pred koncem prvega polčasa trojko zadel Keaton Wallace, Atlanta pa se je na odmor podala s prednostjo 68:54.

LUKA DONCIC FROM THE LOGO OMGGG pic.twitter.com/Z3WItJ6xYG — BronMuse (@BronMuse) November 9, 2025

Lakers so v prvem polčasu metali le s 46-odstotno uspešnostjo, imeli so le enajst asistenc, Atlanta na drugi strani 21, Jezerniki pa so izgubili tudi dvakrat toliko žog kot njihov tekmec (10:5). Da zaostanek ne bi bil še višji, je v prvem polčasu skrbel Dončić, ki je dosegel 22 točk (4/7 za 3), dvomesten je bil še LaRavia z enajstimi.

Redick pomahal z belo zastavo, Kleber prvič v sezoni

Tudi tretja četrtina ni prinesla želenega preobrata, po asistenci Dončića in trojki Ruija Hachimure so se Lakers še približali na 61:70, nato pa je sledil nov niz domačih, ki so po trojki Wallaca po slabih petih minutah igre v tretji četrtini prvič na srečanju povedli s +20 (83:63). Po dveh zaporednih izgubljenih žogah Dončića je prednost šest minut pred koncem tretjega dela narasla na kar 90:65, Redicku pa ni preostalo drugega kot da poseže po novi minuti odmora. Ameriški strateg je nato iz igre potegnil Dončića, Smarta in Hachimuro ter nekako nakazal, da je srečanje odločanje. Prvič v sezoni je nato priložnost dobil tudi Kleber. Lakers so imeli že po treh četrtinah v svoji statistiki 17 izgubljenih žog, Atlanta pa se je v zadnjo četrtino podala s prednostjo 98:72, potem ko so tretjo četrtino dobili s 30:18.

LaRavia je dosegel 13 točk. Foto: Reuters

Po trojki Asa Newella je prednost gostiteljev na začetku zadnjega dela srečanja narasla vse do +30 (104:74). Obe ekipi sta nato praktično le še čakali na zadnji pisk sirene v dvorani v Atlanti, Lakersom je nato uspelo le malce omiliti poraz, Atlanta pa je na koncu slavila s 122:102. Ob Dončiću so bili v zasedbi Lakersov na koncu dvomestni še Dalton Knecht s 14 točkami, LaRavia jih je dodal 13, Jarred Vanderbilt je imel ob 12 točkah še 18 skokov, Ayton pa je srečanje končal pri enajstih točkah. Za Atlanto je Mouhamed Gueye dosegel 21 točk (4/5 met za 3), sedem skokov in sedem asistenc, Zaccharie Riscacher jih je dodal 19. Lakersi so na koncu zadeli slabih 46 odstotkov vseh metov iz igre, Atlanta je zbrala kar 37 asistenc, Lakersi pa 23, ob tem so izgubili kar 19 žog.

Naslednja preizkušnja in možnost za popravo vtisa bodo imeli Jezerniki že v noči na torek, ko jih čaka naslednja preizkušnja v obliki gostovanja pri Charlotte Hornets (1.00).

Naji Marshall je dosegel 30 točk. Foto: Reuters

Košarkarji Dallas Mavericks so v svojem desetem poskusu prišli do tretje zmage v sezoni. Mavs so s 111:105 ugnali izjemno skromne Washington Wizards, ki so po desetih obračunih le pri eni zmagi, to so dosegli prav proti Dallasu pred dvema tednoma.

Tokrat so bili košarkarji iz kluba iz Teksasa na domačem parketu uspešnejši, predvsem na račun delnega izida 11:0 v zaključku tekme, ko so od zaostanka s 87:94 prešli v vodstvo z 98:94. Zadnjo četrtino je zasedba Jasona Kidda dobila z 29:19. Naji Marshall je za zmago Dallasa ob metu iz igre 9/14 dosegel 30 točk in osem skokov, P. J. Washington (10 skokov) in Brandon Williams sta jih dodala po 14. Za Washington je CJ Collum dosegel 25 točk.

San Antonio Spurs so prišli še do druge zaporedne zmage in skupno sedme v sezoni, ob kateri so skočili tik pod vrh zahodne konference. Spurs so s 126:119 premagali New Orleans Pelicans, ki so se minuto pred koncem še približali na -3, a so Spurs brez večjih pretresov vendarle tekmo pripeljali v svojo korist. Kar osem članov San Antonia je doseglo dvomestne številke, De'Aron Fox je bil s 24 točkami prvi strelec, Victor Wembanyama je 18 točkam dodal 18 skokov. New Orleansu pa ni pomagalo nit 41 točk in devet skokov Treya Murphyja III.

Košarkarji Philadelphie 76ers so s 130:120 premagali Toronto Raptors. Tyrese Maxey je ob zmagi dosegel 31 točk, dve manj je dodal Joel Embiid.

