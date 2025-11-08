Ko je tako slabo, da mora tudi legenda Dallas Mavericks priznati: To je katastrofalen začetek sezone #video

Potem ko so se po devetih tekmah in kar sedmih porazih košarkarji Dallas Mavericks znašli na dnu zahodne konference NBA, tudi legenda franšize Dirk Nowitzi ni mogel skrivati nezadovoljstva nad neučinkovitostjo nekdanje ekipe.

Nekdanji košarkar Dirk Nowitzki, ki je kar 21 let igral za franšizo Dallas Mavericks, je v studiu Amazon Prime kritično ocenil učinkovitost svoje nekdanje ekipe. "Res mi je žal za navijače Mavericksov. To je katastrofalen začetek sezone."

Sedeminštiridesetletnika še posebej moti, da so bile težave dokaj pričakovane. "Na položaju organizatorja igre zeva luknja. Vedeli smo, da poleti ni bila zapolnjena." Po Nowitzkijevem mnenju Mavericksom primanjkuje tako ustvarjanja metov kot izvajanja metov. Bil je zelo neposreden: "Ne znajo metati, ne znajo izvajati akcij. Nihče ne meče. Težko je gledati."

Hkrati je Nowitzki poudaril, da so težave ekipe povezane tudi s številnimi poškodbami. "Že pred sezono smo vedeli, da bo zdravje zanje zelo pomemben dejavnik." Glavni organizator igre Mavericksov Kyrie Irving je zaradi poškodbe kolena odsoten že več mesecev, dodatno je spet poškodovan Anthony Davis (mečnica), ki je v ekipo prišel po menjavi za Luko Dončića. Močno manjka tudi prispevek centra Derecka Livelyja II (koleno) in Danteja Exuma (koleno).

Mavericksi so sinoči doživeli sedmi poraz v sezoni, četrtega zapored, tokrat je bil boljši Memphis Grizzlies (114:118).

