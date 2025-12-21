Domen Prevc je v soboto po svoji 14. posamični zmagi v Engelbergu postal prvi slovenski smučarski skakalec, ki je v svetovnem pokalu nanizal pet zaporednih zmag. Zdaj ima priložnost izenačiti absolutni rekord vseh časov, šest zaporednih zmag. Kvalifikacije nedeljske tekme v Engelbergu se začnejo ob 14.30, tekma pa ob 16.00.

Najboljši skakalec svetovnega pokala v olimpijski zimi Domen Prevc ima pri 26 letih priložnost izenačiti rekord vseh časov. Po šestkrat v nizu so doslej slavili le Janne Ahonen (2004/05), Matti Hautamaeki (2004/05), Thomas Morgenstern (2007/08), Gregor Schlierenzauer (2008/09) in Rjoju Kobajaši (2018/19).

Kvalifikacije pod goro Titlis so na sporedu ob 14.30, prva serija zadnje tekme pred novoletno turnejo pa ob 16. uri.

Smučarski skoki, Engelberg, nedeljska tekma (m), kvalifikacije in tekma: