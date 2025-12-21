Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., STA

Nedelja,
21. 12. 2025,
7.00

1 ura, 42 minut

Timi Zajc Anže Lanišek Domen Prevc

Nedelja, 21. 12. 2025, 7.00

1 ura, 42 minut

Smučarski skoki, Engelberg, nedeljska tekma (m)

Domen Prevc danes skače za absolutni rekord

M. P., STA

Domen Prevc | Domen Prevc skače za šesto zaporedno zmago. | Foto Guliverimage

Domen Prevc skače za šesto zaporedno zmago.

Foto: Guliverimage

Domen Prevc je v soboto po svoji 14. posamični zmagi v Engelbergu postal prvi slovenski smučarski skakalec, ki je v svetovnem pokalu nanizal pet zaporednih zmag. Zdaj ima priložnost izenačiti absolutni rekord vseh časov, šest zaporednih zmag. Kvalifikacije nedeljske tekme v Engelbergu se začnejo ob 14.30, tekma pa ob 16.00.

Domen Prevc
Sportal Še peta zaporedna zmaga neverjetnega Domna Prevca!

Najboljši skakalec svetovnega pokala v olimpijski zimi Domen Prevc ima pri 26 letih priložnost izenačiti rekord vseh časov. Po šestkrat v nizu so doslej slavili le Janne Ahonen (2004/05), Matti Hautamaeki (2004/05), Thomas Morgenstern (2007/08), Gregor Schlierenzauer (2008/09) in Rjoju Kobajaši (2018/19).

Kvalifikacije pod goro Titlis so na sporedu ob 14.30, prva serija zadnje tekme pred novoletno turnejo pa ob 16. uri.

Smučarski skoki, Engelberg, nedeljska tekma (m), kvalifikacije in tekma:

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc v Engelbergu za las ostala brez zmage
smučarski skoki Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc
