Domen Prevc in druščina v boj za tekmo v Švici

Svetovni pokal v smučarskih skokih se nadaljuje v Engelbergu v Švici. Skakalce na čelu z na zadnjih štirih tekmah nepremagljivim Domnom Prevcem ob 15.45 čakajo kvalifikacijski boji, že dve uri prej pa tudi prvi trening. Tekma bo v soboto ob 16. uri.

Moški del slovenske reprezentance poraza ne pozna že na šestih zaporednih tekmah. Najprej je na najvišji stopnički dvakrat stal Anže Lanišek, nato pa kar štirikrat še Domen Prevc, ki prepričljivo vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer ima pred jutrišnjo tekmo 159 točk prednosti pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem, ki je skupaj s slovenskim asom tudi sorekorder skakalnice s 144 metri. Tretji skupno je Lanišek, ki zaostaja že več kot 200 točk.

Prevc je na nedavnih treningih v Planici opozoril, da rumena majica prinaša tudi veliko odgovornost in breme: "Na Engelberg imam lepe spomine, ampak kot pravim, na vsako prizorišče je treba priti zbrano. Stvari niso samoumevne, vedno se je treba zbrati, oddelati svoje. Upam, da pride še kakšen tako uspešen konec tedna."

Poleg Prevca in Laniška se bodo v kvalifikacije na skakalnici Groß Titlis podali še Timi Zajc, Rok Oblak in Lovro Kos.

Engelberg, kvalifikacije

Preberite še: