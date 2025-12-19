Izjemni Švicar zdaj lovi Hermana Maierja, trije Slovenci v boj

V Val Gardeni v Italiji je danes na sporedu še tretji moški superveleslalom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Včeraj je na smuku slavil švicarski as Marco Odermatt in z jubilejno 50. zmago na večni lestvici ujel italijansko legendo Alberta Tombo. Danes začenja lov na naslednjega na lestvici, slavnega Avstrijca Hermanna Maierja, ki se je upokojil s 54 zmagami. Na štartu bodo trije slovenski reprezentanti, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik in Martin Čater. Tekma se bo začela ob 11.45.

Miha Hrobat bo štartal kot 19., Naraločnik in Čater sta bolj na repu prijavljenih, prvi se bo na progo podal s številko 56., drugi pa 65. Kot osmi se v strmino pognal vodilni smučar sezone in branilec velikega kristalnega globusa Marco Odermatt. Odlični Švicar je včeraj dosegel svojo 50. zmago v svetovnem pokalu, s katero se je na večni lestvici izenačil z Italijanom Albertom Tombo.

Pred Odermattom so zdaj le še trije asi, na tretjem mestu njegova naslednja tarča, slavni Avstrijec Hermann Maier, ki je v karieri zbral 54 zmag. 67 jih ima njegov rojak Marcel Hirscher, rekordnih 86 pa legendarni Šved Ingemar Stenmark.

Val Gardena, superveleslalom, štartna lista: 1. James Crawford (Kan)

2. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)

3. Stefan Babinsky (Avt)

4. Adrian Smiseth Serjested (Nor)

5. Justin Murisier (Švi)

6. Dominik Paris (Ita)

7. Lukas Feuerstein (Avt)

8. Marco Odermatt (Švi)

9. Mattia Casse (Ita)

10. Franjo von Allmen (Švi)

11. Guglielmo Bosca (Ita)

12. Stefan Rogentin (Švi)

13. Vincent Kriechmayr (Avt)

14. Raphael Haaser (Avt)

15. Alexis Monney (Švi)

…

19. Miha Hrobat (Slo)

56. Nejc Naraločnik (Slo)

65. Martin Čater (Slo)

