Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
19. 12. 2025,
9.32

Osveženo pred

11 ur, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Martin Čater Miha Hrobat Nejc Naraločnik Marco Odermatt Val Gardena superveleslalom alpsko smučanje

Petek, 19. 12. 2025, 9.32

11 ur, 32 minut

Alpsko smučanje, Val Gardena, superveleslalom (m)

Izjemni Švicar zdaj lovi Hermana Maierja, trije Slovenci v boj

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Marco Odermatt | Marco Odermatt je včeraj na večni lestvici ujel Alberta Tombo. | Foto Guliverimage

Marco Odermatt je včeraj na večni lestvici ujel Alberta Tombo.

Foto: Guliverimage

V Val Gardeni v Italiji je danes na sporedu še tretji moški superveleslalom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Včeraj je na smuku slavil švicarski as Marco Odermatt in z jubilejno 50. zmago na večni lestvici ujel italijansko legendo Alberta Tombo. Danes začenja lov na naslednjega na lestvici, slavnega Avstrijca Hermanna Maierja, ki se je upokojil s 54 zmagami. Na štartu bodo trije slovenski reprezentanti, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik in Martin Čater. Tekma se bo začela ob 11.45.

Marco Odermatt
Sportal Švicar se je izenačil z legendarnim Albertom Tombo

Miha Hrobat bo štartal kot 19., Naraločnik in Čater sta bolj na repu prijavljenih, prvi se bo na progo podal s številko 56., drugi pa 65. Kot osmi se v strmino pognal vodilni smučar sezone in branilec velikega kristalnega globusa Marco Odermatt. Odlični Švicar je včeraj dosegel svojo 50. zmago v svetovnem pokalu, s katero se je na večni lestvici izenačil z Italijanom Albertom Tombo.

Pred Odermattom so zdaj le še trije asi, na tretjem mestu njegova naslednja tarča, slavni Avstrijec Hermann Maier, ki je v karieri zbral 54 zmag. 67 jih ima njegov rojak Marcel Hirscher, rekordnih 86 pa legendarni Šved Ingemar Stenmark.  

Val Gardena, superveleslalom, štartna lista:

1. James Crawford (Kan)
2. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)
3. Stefan Babinsky (Avt)
4. Adrian Smiseth Serjested (Nor)
5. Justin Murisier (Švi)
6. Dominik Paris (Ita)
7. Lukas Feuerstein (Avt)
8. Marco Odermatt (Švi)
9. Mattia Casse (Ita)
10. Franjo von Allmen (Švi)
11. Guglielmo Bosca (Ita)
12. Stefan Rogentin (Švi)
13. Vincent Kriechmayr (Avt)
14. Raphael Haaser (Avt)
15. Alexis Monney (Švi)

19. Miha Hrobat (Slo)
56. Nejc Naraločnik (Slo)
65. Martin Čater (Slo)

Preberite še:

Ilka Štuhec
Sportal Ilka Štuhec preizkusila progo v Val d'Iseru
THUMB
Sportal Prvič po hudem padcu in dveh operacijah se je oglasila švicarska smučarka
Ricarda Haaser
Sportal Po hudi poškodbi se še ni odrekla olimpijskim sanjam
Val Gardena Miha Hrobat
Sportal Smukači v zasneženih Dolomitih, Hrobat deveti
Martin Čater Miha Hrobat Nejc Naraločnik Marco Odermatt Val Gardena superveleslalom alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.