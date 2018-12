Alberto Tomba danes praznuje 50. rojstni dan. Foto: Reuters

Leta 1966 se je rodil nekdanji odlični italijanski alpski smučar Alberto Tomba. Eden od najboljših "tehničarjev" vseh časov, predvsem pa zabavljač številka ena, je vitrine napolnil s številnimi odličji s svetovnih prvenstev in olimpijskih iger, pa tudi z osmimi malimi kristalnimi globusi in enim velikim (leta 1995).

S svetovnih prvenstev se je vrnil s štirimi kolajnami. Prve se je veselil že leta 1987 v Crans Montani, ko je bil tretji v slalomu. Sledil je skoraj desetletni post, saj se je na zmagovalni oder vrnil šele leta 1996 na prvenstvu v Sierra Nevadi. Vrnitev je bila izjemno udarna – zmagal je v obeh tehničnih disciplinah. Piko na i je Tomba la Bomba, kot se ga je prijel vzdevek, postavil pred domačimi navijači v Sestrieru, ko je leta 1997 slalom končal na tretjem mestu.

Še uspešnejša je njegova bera z olimpijskih iger, na katerih je kar trikrat ugnal vso konkurenco (leta 1988 v Calgaryju prvak v slalomu in veleslalomu, leta 1992 v Albertvillu prvak v veleslalomu). Dvakrat je bil tudi olimpijski podprvak (leta 1992 v Albertvillu in leta 1994 v Lillehammerju v slalomu).

Spoštljivi pa so njegovi dosežki v svetovnem pokalu, v katerem je zbral 50 zmag, 28 drugih mest, 11 tretjih, veliki kristalni globus (1995) in osem malih.

Tomba se je od belega cirkusa poslovil po slalomski zmagi leta 1998, ko je odšel, kot je pozneje zapisal v biografiji, zaradi prevelikega stresa. "Nihče mi ni pustil dihati," je dejal ob koncu kariere.

Zgodilo se je še ...

Leta 1909 so ustanovili nemški nogometni klub Borussia Dortmund, za katerega je igral tudi Kevin Kampl. Osemkrat so osvojili naslov nemškega prvaka, pohvali pa se lahko tudi z evropskim naslovom iz leta 1997, zmago v pokalu pokalnih zmagovalcev 1966 in medcelinskim pokalom 1997.

Leta 1976 so v finalu Davisovega pokala v Santiagu v Čilu italijanski teniški igralci s 4:1 premagali gostitelje.



Leta 1984 je legendarni hokejist Wayne Gretzky pri 23 letih postal najmlajši hokejist, ki je v ligi NHL dosegel tisoč točk. Pred njim je to uspelo 17 hokejistom.

Leta 1990 je na prijateljski nogometni tekmi proti ZDA pri zmagi z 1:0 prvič za Portugalsko nastopil Fernando Couto. Legendarni branilec je v izbrani vrsti zbral 110 nastopov in zabil osem golov. Po številu nastopov je tretji na lestvici portugalske reprezentance. Prvo mesto drži Cristiano Ronaldo (136 nastopov). Na isti tekmi je v izbrani vrsti debitiral tudi legendarni vratar Vitor Baia, ki je zbral 80 tekem.

Leta 1997 so nekdanjega nogometaša Ronalda Luíza Nazária izbrali za evropskega nogometaša. V več kot štiridesetletni zgodovini tega prestižnega nogometnega priznanja mu je to uspelo kot prvemu Brazilcu in šele kot drugemu Neevropejcu. V boju za nagrado zlata žoga je zbral kar 222 točk, medtem ko sta Mijatović in Zidane kot najbližja konkurenta zbrala le po 72 in 63 točk. Ronalda so imenovan tudi za svetovnega nogometaša leta 1997, evropsko zlato žogo pa je drugič dobil še leta 2002.

Leta 2001 je nekdanja smučarska tekačica Petra Majdič zablestela na šprintu v Asiagu v Italiji. Leto pred tem je na tem prizorišču prvič v karieri stopila na stopničke na šprintu, takrat pa je z drugim mestom v isti disciplini izenačila doslej najboljšo slovensko uvrstitev v svetovnem pokalu. Hitrejša od Majdičeve je bila le serijska zmagovalka Norvežanka Bente Skari, ki je Slovenko ugnala za 3,6 sekunde.

Rodili so se …

Leta 1933 – nekdanji belgijski kolesar Rik Van Looy

Leta 1942 – pokojni ameriški atlet Bob Hayes

Leta 1968 – avstrijski dirkač Karl Wendlinger

Leta 1969 – pokojni ameriški košarkar Bobby Phills

Leta 1972 – nemška atletinja Anja Rücker

Leta 1973 – nekdanji kanadski hokejist Cory Stillman

Leta 1978 – nekdanji kamerunski nogometaš Geremi Njitap

Leta 1978 – ruski hokejist Andrej Markov

Leta 1979 – nekdanji avstralski kolesar Michael Rogers

Leta 1980 – angleški nogometaš Ashley Cole

Leta 1980 – argentinski nogometaš Martin Demichelis

Leta 1981 – nekdanji ameriški košarkar, zdaj trener Royal Ivey

Leta 1985 – kenijski maratonec Gilbetr Kirwa

Leta 1987 - francoski nogometaš Karim Benzema

Leta 1988 - čilski nogometaš Alexis Sanchez

Leta 1991 – švicarski nogometaš Fabian Schär