Počitnice brez skrbi: vaš dom v varnih rokah, medtem ko vi uživate na soncu!

Končno! Sanjske počitnice so pred vrati, vi pa z glavo že na plaži in brezskrbnem poležavanju. Ampak, kaj pa vaš dom? Medtem ko se vi sproščate, lahko na vašo nepremičnino prežijo nezaželeni obiskovalci. Statistike kažejo, da se število vlomov v domove med poletnimi počitnicami poveča tudi do 30 odstotkov, zato je ustrezna priprava ključnega pomena. Brez panike! Z nekaj preprostimi koraki in pametno tehnologijo lahko svoj dom popolnoma zavarujete in odidete na zaslužen oddih povsem brezskrbno.