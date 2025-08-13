Dramatična izkušnja z dopusta: "Cela noga je bila otečena, modra, mravljinčasta"

Turistko iz Makedonije je na dopustu v Grčiji v nogo zbodla riba pajek. Zaradi vbrizganega strupa je imela hude bolečine, poroča portal Blic. Bolečino je mogoče ublažiti z ustreznim zdravljenjem, ključen pa je obisk zdravnika.

Makedonka Suzana je v skupini Grčka info na Facebooku delila svojo dramatično izkušnjo s počitnic v Grčiji. V objavi, ki je sprožila plaz komentarjev, je turiste opozorila, naj bodo previdni še posebej na otroke, saj jo je, kot trdi, v plitvini zbodla "strupena riba pajek".

"Cela noga je bila otečena, modra, mravljinčasta"

"Pred petimi dnevi me je v Nea Kalikratiji, v plitvini, le tri metre od bara na plaži, ugriznila strupena riba. Cela noga je bila otečena, modra, mravljinčasta, s hudo bolečino, ki še vedno traja. Strup se je razširil na podplat. Rekli so mi, naj grem takoj v bolnišnico, kjer so mi nogo dali v vročo črno vodo, da bi izvlekli strup. Po tem sem se počutila bolje," je v skupini zapisala Suzana, starše pa pozvala, naj poskrbijo, da bodo njihovi otroci nosili gumijaste sandale.

Uporabnica je sicer sprva trdila, da jo je ugriznila riba drakula, a so jo drugi opozorili, da ne gre za drakulo, temveč ribo pajka, ki je ni ugriznila, ampak zbodla, ko je stopila nanjo.

Mnogi turisti so pod objavo delili svoje neprijetne izkušnje. "Moja hči je v začetku julija na plaži Olympic Beach stopila na to ribo. Šli smo k zdravniku, dobila je injekcijo in zdravilo. Po 24 urah je bilo na plaži spet vse normalno, ampak je res kričala od bolečine, ko je stopila nanjo", je zapisal eden od uporabnikov.

Nekateri so komentirali, da je "edina rešitev", ko stopiš nanj, da nogo takoj potopiš v vročo vodo. "Vedro z vročo vodo. Nogo daš v vedro in bolečina hitro mine. Moj otrok je imel to izkušnjo," je dodal drugi uporabnik.

Morski zmaj oziroma morski pajek se v času drstenja, ki traja med junijem in avgustom, pogosto preseli v plitvine morja in se skriva predvsem v mivki. Ta strupena riba je običajno vkopana v pesek, tako da iz njega molijo le oči in nevarni trni. Običajno se zadržuje na globinah okoli 150 metrov, v poletnih mesecih pa pride v plitvine. Dolga je približno deset centimetrov in ima na hrbtnih plavutih ostre črne bodice. Zaradi svojega značilnega videza in barv se ta strupena riba obnaša kot kameleon, saj se popolnoma prilagodi svojemu okolju. Pomembno je povedati, da riba zmaj oziroma riba pajek, ni plenilec in ne napada, vendar se srečanje s strupenimi bodicami zgodi, ko stopite nanjo. Zato se kopalcem svetuje previdnost pri vstopu v vodo, zlasti na plažah, kjer so se že prej zgodili piki.

Kaj je pomembno vedeti po piku zmajeve ribe

Če vas riba pajek oziroma riba zmaj zbode, je pomembno, da kljub močni bolečini ostanete mirni. Sprva, dokler je pik še svež, je najbolje, da nogo namočite v toplo vodo, torej v vodo s temperaturo, ki jo lahko prenesete. Pomembno je tudi, da prejmete zdravniško pomoč v obliki injekcije ali antibiotikov.