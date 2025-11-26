Italijanski ribič je v Beneški laguni septembra iz morja potegnil nepričakovan ulov: tropsko ribo napihovalko, ki sodi v skupino Lagocephalus. Raziskovalca z univerz v Padovi in Catanii sta potrdila, da gre za prvo zabeleženo opažanje te tujerodne ribe v Jadranskem morju.

Študija, ki sta jo objavila Jacopo Berardi z Univerze v Padovi in ​​Francesco Tiralongo z Univerze v Cataniji, potrjuje, da gre za ribo vrste Lagocephalus spadiceus, ki izvira iz Rdečega morja in je znana po tem, da je zelo strupena. Zanjo je značilno tudi to, da jo je težko prepoznati, je prvi poročal Il Giornale dei Marinai.

Foto: Wikipedia Riba, ki jo je ujel italijanski ribič, je dolga približno 20 centimetrov. Pri njeni identifikaciji je ključna rahlo srpasta rumeno-bela repna plavut, ki jo loči od podobne vrste L. guentheri.

Modra rakovica je že prisotna tudi v slovenskem morju. Foto: Guliverimage Tudi zadnja najdba priča o tem, da je Jadransko morje zaradi segrevanja vse bolj dovzetno za naselitev tujerodnih morskih vrst, pri čemer izstopata prav beneški akvatorij in severni Jadran. Tu se na primer ribiči zadnja leta bojujejo predvsem z invazijo modrih rakovic, zaradi katerih v školjčiščih nastaja milijonska škoda. Ta vrsta se namreč zelo rada prehranjuje s školjkami.