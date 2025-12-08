Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
10.09

1 minuta

želva Jadransko morje Trst

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 10.09

Impozantno bitje posneto v Trstu: "Lepa kot sonce, okrogla kot polna luna." #video

K. M.

Potapljača sta v Tržaškem zalivu posnela impozantno žival, ki jo je mogoče v Jadranskem morju opaziti le redkokdaj. Gre za morsko želvo vrste kareta.

"Vedno smo veseli redkih gostov, še posebej, ko gre za živali, ki jih v Jadranu ne srečamo pogosto. Zato ni presenetljivo, da takšni posnetki, ki jih delijo avtorji ali različne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom morja, pritegnejo veliko pozornosti," pravijo v organizaciji Area Marina Protetta Miramare, kjer so objavili posnetek morske želve vrste kareta.

"Lepa kot sonce, okrogla kot polna luna, veličastna v svojih dimenzijah ... Srečanje z morsko želvo vrste kareta, največjo in najmasivnejšo v naših morjih, nas vedno razveseli. Čeprav gre za kozmopolitsko vrsto, razširjeno po vsem Sredozemlju, vključno z Jadranom, ta vrsta vodi predvsem pelagični način življenja in je ni mogoče pogosto opaziti," je sporočila ustanova in se zahvalila Nicolòju Gasperiju in Nicolasu Starcu, ki sta žival posnela in jim poslala posnetek.

"Ob tej priložnosti še enkrat poudarjamo, kako dragocen vir informacij so poročila državljanov. Pomagajo nam razumeti, kje se vrsta giblje, koliko jih je, kakšne so njihove navade ...," so še sporočili iz omenjene ustanove. 

