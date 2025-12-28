Napetost v Alpah: italijansko dolino zajel snežni plaz, reševalci na terenu

Popoldan je dolino Val di Susi v italijanskih Alpah blizu mesta Claviere zajel snežni plaz, poročajo tuji mediji. Po prvih informacijah naj ne bi bil nihče ujet, a kljub temu poteka obsežna iskalna akcija.

Na terenu poteka obsežna reševalna akcija, v katero so vključili helikopterje, gasilce, ekipe nujne medicinske pomoči, člane gorske reševalne službe z iskalnimi psi in karabinjerje na smučeh.

Po dostopnih informacijah je novico o plazu prvi sporočil učitelj smučanja, ki je bil takrat na usposabljanju. Glede na opozorila pred plazovi za območje Val di Susa nad 2000 metri nadmorske višine velja tretja stopnja nevarnosti, ki velja za znatno, poroča RAI.

Valanga in Alta Val di Susa, le prime ricerche escludono sciatori coinvolti https://t.co/uIWOfU3n9d — Repubblica Torino (@rep_torino) December 28, 2025

Strokovnjaki opozarjajo, da je ponekod teren zaradi zapadlega snega in vetrovnih zametov še vedno nestabilen. Čeprav naj bi se nevarnost zmanjšala, se še vedno lahko pojavijo srednje veliki, lokalno pa tudi večji plazovi. Čez dan so opozarjali na posebno previdnost.