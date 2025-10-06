V Trstu zasegli 900 tisoč ponarejenih šamponov in osvežilcev zraka

Italijanska finančna policija in carinska uprava sta v pristanišču v Trstu zasegli 900 tisoč ponarejenih stekleničk šampona in osvežilcev zraka oz. dišav za prostor. Šlo je za dva kontejnerja, ki sta priplula iz turškega pristanišča Mersin, in sta bila namenjena avstrijskemu podjetju s sedežem v mestu Neudorf, poroča časnik Primorski dnevnik.

Stekleničke šampona so imele "anonimne nalepke" s podatki in tehničnimi lastnostmi. Odkrili so tudi 600 tisoč ponarejenih samolepilnih etiket z logotipom znane mednarodne blagovne znamke, ki naj bi jih na embalažo nalepili pred začetkom trženja.

Tržaško tožilstvo je preiskavo razširilo tudi v druge evropske države, da bi odkrilo prejemnike ponarejenega blaga ter rekonstruiralo celotno verigo ponarejanja. Doslej izvedeni zasegi so preprečili nezakonit zaslužek, ocenjen na približno en milijon evrov, navaja časnik.