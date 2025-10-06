Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
17.18

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
policija zaseg Trst šampon

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 17.18

7 minut

V Trstu zasegli 900 tisoč ponarejenih šamponov in osvežilcev zraka

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Špampon | Stekleničke šampona so imele "anonimne nalepke" s podatki in tehničnimi lastnostmi. | Foto Guardia di finanza

Stekleničke šampona so imele "anonimne nalepke" s podatki in tehničnimi lastnostmi.

Foto: Guardia di finanza

Italijanska finančna policija in carinska uprava sta v pristanišču v Trstu zasegli 900 tisoč ponarejenih stekleničk šampona in osvežilcev zraka oz. dišav za prostor. Šlo je za dva kontejnerja, ki sta priplula iz turškega pristanišča Mersin, in sta bila namenjena avstrijskemu podjetju s sedežem v mestu Neudorf, poroča časnik Primorski dnevnik.

Stekleničke šampona so imele "anonimne nalepke" s podatki in tehničnimi lastnostmi. Odkrili so tudi 600 tisoč ponarejenih samolepilnih etiket z logotipom znane mednarodne blagovne znamke, ki naj bi jih na embalažo nalepili pred začetkom trženja.

Tržaško tožilstvo je preiskavo razširilo tudi v druge evropske države, da bi odkrilo prejemnike ponarejenega blaga ter rekonstruiralo celotno verigo ponarejanja. Doslej izvedeni zasegi so preprečili nezakonit zaslužek, ocenjen na približno en milijon evrov, navaja časnik.

 
Prepovedane droge
Novice Trebanjski policisti 40-letniku zasegli 2,5 kilograma marihuane, kokain in denar #foto
cigareti, Italija, zaseg, finančna policija
Novice V Italiji zasegli več kot 150 ton ponarejenih cigaret
Droga
Novice Policisti pridržali 37-letnika: zasegli so mu listič, prepojen s prepovedano drugo

policija zaseg Trst šampon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.