Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
24. 12. 2025,
19.39

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

V akciji za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola in drog odredili 21.825 alkotestov

Alkotest | Vožnja pod vplivom alkohola ali drog ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč pri nas, so pred začetkom akcije opozorili na AVP.

Vožnja pod vplivom alkohola ali drog ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč pri nas, so pred začetkom akcije opozorili na AVP.

Foto: STA

Med nacionalno preventivno akcijo za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi z naslovom Alkohol in droge, ki je potekala med 8. in 21. decembrom, so policisti voznikom odredili 21.825 alkotestov, od katerih so pri 480 voznikih ugotovili preseženo vrednost alkohola v izdihanem zraku, so sporočili s policije.

Med pozitivnimi je bilo 313 voznikov, pri katerih je bila izmerjena vrednost alkohola v izdihanem zraku do 52 miligrama na liter, 167 pa nad 0,52 miligrama na liter, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Poleg alkohola so policisti preverjali tudi prisotnost drog v organizmu, pri čemer je bilo od 180 preverjenih voznikov na droge pozitivnih 66. Policisti so v akciji 28 voznikov tudi pridržali, so dodali.

V okviru akcije, ki jo je koordinirala Agencija za varnost prometa (AVP), so policisti v času "veselega decembra", ki ga tradicionalno zaznamuje vrsta praznovanj in dogodkov, kjer je prisoten alkohol in tudi druge substance, poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov. Preverjali so vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu. Med drugim je bil namen akcije tudi povečati zavedanje o posledicah vožnje pod vplivom.

