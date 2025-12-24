Med nacionalno preventivno akcijo za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi z naslovom Alkohol in droge, ki je potekala med 8. in 21. decembrom, so policisti voznikom odredili 21.825 alkotestov, od katerih so pri 480 voznikih ugotovili preseženo vrednost alkohola v izdihanem zraku, so sporočili s policije.

Med pozitivnimi je bilo 313 voznikov, pri katerih je bila izmerjena vrednost alkohola v izdihanem zraku do 52 miligrama na liter, 167 pa nad 0,52 miligrama na liter, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Poleg alkohola so policisti preverjali tudi prisotnost drog v organizmu, pri čemer je bilo od 180 preverjenih voznikov na droge pozitivnih 66. Policisti so v akciji 28 voznikov tudi pridržali, so dodali.

V okviru akcije, ki jo je koordinirala Agencija za varnost prometa (AVP), so policisti v času "veselega decembra", ki ga tradicionalno zaznamuje vrsta praznovanj in dogodkov, kjer je prisoten alkohol in tudi druge substance, poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov. Preverjali so vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu. Med drugim je bil namen akcije tudi povečati zavedanje o posledicah vožnje pod vplivom.